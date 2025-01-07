Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

«Прославляя в эти святые дни воплотившегося Спасителя, мы с надеждой воссылаем к Нему молитвы, дабы Он благословил отечество миром и процветанием, утвердил людей в вере и укрепил наше доблестное воинство, ниспослал мудрость и мужество всем, иже во власти суть. Господь Вседержитель судил вам совершать высокое служение президента России в непростое время испытаний, одарив Вас государственным умом и силой воли. Признателен Вам за неизменную поддержку многообразной деятельности Русской православной церкви, свидетельствующей миру о евангельских идеалах любви, добра и милосердия в том числе через реализацию значимых социальных, духовно-просветительских и патриотических программ», — говорится в опубликованном сайтом РПЦ патриаршем поздравлении президенту.