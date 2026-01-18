Патриарх Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Более того, в преддверии Крещения столичные церкви и храмы, которые не подключены к системе централизованного водоснабжения, были дополнительно обеспечены питьевой водой. В частности, в некоторых приходах, например в храме Покрова Пресвятой Богородицы, организовано временное водоснабжение, а в других подвоз воды осуществили с помощью автоцистерн.