Патриарх Кирилл наградил режиссера Кустурицу орденом Серафима Саровского

Ранее, 13 ноября, сербский режиссер рассказал о своей работе над новым фильмом по роману Федора Достоевского, который будет называться «Как я не снял “Преступление и наказание”. Он предположил, что эта работа может стать самым лучшим кино из тех, которые он когда-либо делал. Кустурица подчеркнул, что это будет именно интерпретация произведения. По словам кинорежиссера, Достоевский по-прежнему актуален, и он собирается продемонстрировать философию русского писателя через призму современной жизни. Он добавил, что в дальнейшем намерен поработать и с произведениями Николая Гоголя.