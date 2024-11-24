Патриарх Кирилл наградил режиссера Кустурицу орденом Серафима Саровского

«Во внимание к вашему вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)», — приводятся слова патриарха Кирилла в публикации.
Он также поздравил Кустурицу с 70-летием со дня рождения. По словам патриарха, многогранное творчество режиссера стало визитной карточкой современного сербского искусства. Его кинокартины «отличают добрый юмор, яркие и запоминающиеся образы героев», подчеркнул он.
Также отмечается, что Кустурица стремится говорить в своих работах о евангельских идеалах любви и братства.
Эмир Кустурица снял такие популярные картины, как «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо, “Завет”, “По млечному пути” и другие. Недавно вышла его документальная лента “Люди Христовы. Наше время” о гонениях на каноническую православную церковь на Украине.
Ранее, 13 ноября, сербский режиссер рассказал о своей работе над новым фильмом по роману Федора Достоевского, который будет называться «Как я не снял “Преступление и наказание”. Он предположил, что эта работа может стать самым лучшим кино из тех, которые он когда-либо делал. Кустурица подчеркнул, что это будет именно интерпретация произведения. По словам кинорежиссера, Достоевский по-прежнему актуален, и он собирается продемонстрировать философию русского писателя через призму современной жизни. Он добавил, что в дальнейшем намерен поработать и с произведениями Николая Гоголя.
До этого, 18 сентября, в Сербии состоялась премьера документального фильма «Люди Христовы. Наше время», над созданием которого Кустурица работал вместе со сценаристом Йованом Марковичем. Картина посвящена судьбе христианства в современном мире, в том числе гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей.