Патологический перфекционизм ведет к росту числа заболеваний

Перфекционизм — стремление быть во всем безупречным. Перфекционисты предъявляют к себе и другим очень высокие требования и считают, что они должны быть легко воплощены в жизнь. Такие люди пытаются не делать ошибок и слишком жестоки к себе, если ошибаются. Страхи перфекционистов связаны с идеей о собственной неполноценности и о том, что они могут быть отвергнуты окружающими, объясняла Ангелина Дука, кандидат психологических наук, когнитивно-поведенческий психолог, специалист сервиса подбора психологов Alter.