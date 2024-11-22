Патологический перфекционизм ведет к росту числа заболеваний

Перфекционизм приводит к большим рискам для здоровья, выяснили исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского госуниверситета. Ученые впервые сопоставили между собой разные типы перфекционизма и выгорание, пишет ТАСС со ссылкой на НГПУ.
Стресс, вызванный патологическим перфекционизмом, может стать фактором риска повышения артериального давления и проблем с ЖКТ. Кроме того, при данном типе перфекционизма люди чаще подвергаются выгоранию на работе. Перфекционисты без отклонений в сторону патологии в меньшей мере страдают от выгорания и могут адекватно оценить собственные достижения.
В ходе исследования был применен адаптированный вариант «Опросника оценки выгорания» американского психолога Кристины Маслач. Он был дополнен расчетом индекса синдрома перегорания, который предложили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева.
Опрос проводился весной 2024 года, в нем участвовали более 100 человек из разных сфер деятельности: «человек-человек (все педагогические, медицинские, психолого-социальные профессии, профессии сферы услуг), человек-знаковая система (переводчики художественных и технических текстов, аналитики, финансисты, бухгалтеры), человек-техника (инженер-конструктор, автослесарь, системный администратор) и человек-художественный образ (художник, актер, певец, реставратор, искусствовед)».
Респондентам было от 20 до 77 лет (средний возраст — 42 года). Все участники исследования были официально трудоустроены, никто из них не учился параллельно с работой.
Перфекционизм — стремление быть во всем безупречным. Перфекционисты предъявляют к себе и другим очень высокие требования и считают, что они должны быть легко воплощены в жизнь. Такие люди пытаются не делать ошибок и слишком жестоки к себе, если ошибаются. Страхи перфекционистов связаны с идеей о собственной неполноценности и о том, что они могут быть отвергнуты окружающими, объясняла Ангелина Дука, кандидат психологических наук, когнитивно-поведенческий психолог, специалист сервиса подбора психологов Alter.