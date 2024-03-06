Патогенов множество: Врач объяснил, почему возникают хронические отиты

«У него возможна как перфоративная стадия, так и без перфорации. Для перфорации характерно периодическое или постоянное отделяемое из уха. Оно может быть как гнойным, так и мокрым», — объяснил специалист, добавив, что перфорация, то есть нарушение целостности барабанной перепонки, может потребовать оперативного лечения.