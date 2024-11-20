Паста Амосова: польза и вред

— На приеме мне часто приходится слышать вопросы о том, что нужно есть, чтобы поднять иммунитет. Но говорить о том, что какой-то продукт может повлиять на работу иммунитета, неверно. И паста Амосова в этом смысле — не исключение. Наша иммунная система устроена несколько сложнее, чем многие себе представляют, и «поднять иммунитет» при помощи тех или иных способов нельзя. Мы можем говорить лишь о том, как соблюдение правил здорового образа жизни может повлиять на здоровье человека в целом.