Паста Амосова: польза и вред

Маргарита Будасси интегративный терапевт, диетолог клиники «Клазко».
— Легендарный Николай Амосов был не просто кардиохирургом. Он занимался и реабилитацией пациентов. Амосов следил за их питанием и, понимая повышенные потребности организма, подбирал для пациентов самые насыщенные и полезные продукты. На основе своих наблюдений он составил специальное средство для естественного обогащения рациона витаминами и микроэлементами — пасту из орехов и сухофруктов с медом и лимоном.
Простое в приготовлении и вкусное средство стало хитом среди пациентов и коллег на десятилетия. Популярность пасты Амосова вполне оправданна. Применяя ее в послеоперационный период, пациенты восстанавливались гораздо быстрее. А вкусовые качества пасты помогали поднять настроение, что важно для человека, находящегося в состоянии болезни или после операции.
В зависимости от задач можно использовать пасту и для стимуляции регенерации тканей, для улучшения иммунных процессов, увеличения энергии и повышения настроения. По своему составу это практически равноценная замена поливитаминному комплексу в таблетированной форме.
Состав пасты Амосова
Ингредиенты пасты Амосова — курага, финики, изюм, инжир, орехи, лимон. Дополнительно можно использовать специи или семена на выбор: имбирь, корицу, гвоздику, кардамон, семена льна, чиа или тыквы.
В пасте содержатся витамины А, Е, К, РР, С, витамины группы В. Микроэлементы: калий, кальций, магний, фосфор, железо, хром, цинк. Полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, 6). При использовании лимона с кожурой — также и органические соединения, обладающие противовоспалительным и тонизирующим действием (терпены, альдегиды, эфиры). Калорийность пасты Амосова — 273 ккал на 100 г продукта.
Полезные свойства пасты Амосова
Нервная система. Присутствие никотиновой кислоты и витаминов В1, В2 и В5 оказывает благоприятное воздействие на нервную систему. Регулярное употребление (в умеренных количествах) помогает снизить вероятность развития мигреней, тревожность, наладить сон и улучшить общее состояние организма.
Почки и мочевыделение. За счет содержания калия обладает мочегонным эффектом, что помогает выводить токсичные вещества, избавиться от задержки жидкости и уменьшить отеки.
Сердечно-сосудистая и кровеносная система. Благодаря магнию и калию помогает при сердечных заболеваниях. Регулярное употребление улучшает выработку гемоглобина, нормализует процесс кроветворения и укрепляет сосуды. Витамин К участвует в синтезе специальных белков для костной ткани и свертывания крови.
Пищеварительная система. Пищевые волокна (клетчатка) нормализуют микрофлору кишечника, способствуют улучшению его моторики.
Восстановление водно-солевого баланса. Благодаря высокому содержанию калия и других минеральных веществ отвар на основе изюма помогает восстановить водно-солевой баланс в организме.
Женское здоровье. Ненасыщенные кислоты поддерживают здоровье и молодость кожи, волос и ногтей.
Регенерация. Полифенольные соединения и аргинин, содержащиеся в грецких орехах, помогают бороться с воспалительными процессами и избежать послеоперационных осложнений и улучшить регенерацию.
Вред и противопоказания пасты Амосова
Любое средство и продукт приносят пользу при соблюдении правильной дозировки. Существуют абсолютные и относительные противопоказания к употреблению пасты.
Абсолютные противопоказания: аллергические реакции, сахарный диабет.
Как продукт, содержащий большое количество простых углеводов и фруктозы, паста не рекомендована при ожирении, избыточном весе, инсулинорезистентности, жировом гепатозе, с осторожностью при беременности, воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта.
Пасту Амосова можно давать детям начиная с трех лет. Оптимальное количество пасты на один прием для детей — одна чайная ложка, для взрослых — одна столовая ложка после еды. Кратность применения — 2−3 раза в день.
Не рекомендуется запивать пасту слишком холодной или горячей водой для сохранения ее нутритивной ценности и лучшего пищеварения.
Как хранить пасту Амосова?
Готовую смесь раскладываем по стеклянным баночкам и храним в темном прохладном месте, желательно в холодильнике. Это позволит максимально сохранить все полезные свойства продукта. Оптимальная температура для хранения — около +5 °С. При нагревании и при попадании солнечного света паста быстро теряет витамины и портится.
Срок годности пасты Амосова составляет около одного месяца. Этого вполне достаточно, чтобы успеть употребить приготовленную порцию. Не стоит готовить слишком большое количество пасты сразу. Запланируйте количество ингредиентов для употребления с учетом дозировки и количества приемов. Просроченная паста может не только потерять полезные свойства, но и испортиться.
Для хранения лучше использовать стеклянные или керамические герметичные емкости с крышкой. Перед использованием посуду, в которой будет храниться паста, желательно промыть кипятком или простерилизовать. Не рекомендуется замораживать пасту Амосова, так как при заморозке могут значительно пострадать консистенция и вкусовые качества. Также не стоит подвергать пасту сильному нагреванию и добавлять в кипящие жидкости — высокие температуры разрушают многие полезные свойства продукта.
Рецепт пасты Амосова в домашних условиях
Классическая паста Амосова
Ингредиенты: курага — 200 г, изюм (темный) — 200 г, чернослив — 200 г, инжир — 200 г, мед — 200 г, грецкий орех — 200 г, лимон (небольшой) — 1 шт.
Приготовление
Тщательно промойте, просушите и измельчите сухофрукты, лимон и орехи. Оболочка орехов содержит фитиновую кислоту, являющуюся антинутриентом. Поэтому рекомендуется замачивать орехи на 4−8 часов и тщательно промывать перед приготовлением.
Сухофрукты выбирайте с сухой матовой оболочкой. Слишком блестящие ягоды, как правило, обработаны для увеличения срока годности маслом или сиропом и не являются самыми полезными для здоровья.
Паста Амосова с семенами льна
При дополнении классического рецепта семенами льна необходимо измельчить их в кофемолке. Высокое содержание омега-3 жирных кислот в этом продукте дополнит терапевтический эффект от употребления пасты.
Паста Амосова с имбирем
Для приготовления этой смеси вам понадобятся сухофрукты, орехи, один средний лимон и 50 г имбиря.
Приготовление
Подготовьте орехи и сухофрукты. Имбирь очистите от кожицы и измельчите. Лимон помойте, обсушите, удалите семечки и сердцевину, измельчите вместе с цедрой. Перемешайте с измельченной массой из сухофруктов и орехов, добавьте по вкусу мед.
Действительно ли паста Амосова поднимает иммунитет?
Иоланта Лялите врач-терапевт, автор книги «У меня есть сердце».
— На приеме мне часто приходится слышать вопросы о том, что нужно есть, чтобы поднять иммунитет. Но говорить о том, что какой-то продукт может повлиять на работу иммунитета, неверно. И паста Амосова в этом смысле — не исключение. Наша иммунная система устроена несколько сложнее, чем многие себе представляют, и «поднять иммунитет» при помощи тех или иных способов нельзя. Мы можем говорить лишь о том, как соблюдение правил здорового образа жизни может повлиять на здоровье человека в целом.
Безусловно, разнообразное и сбалансированное питание — это фактор, который позитивно повлияет на ваше здоровье. Если в рационе есть продукты, богатые различными микроэлементами, человек получает максимальное количество полезных веществ. Если мы говорим об ингредиентах пасты Амосова (орехи, семечки, сухофрукты) — без сомнения, это полезные продукты. И если их регулярно есть, это лучшим образом повлияет на здоровье.
Другой вопрос, стоит ли принимать пасту Амосова как лекарство. Я прекрасно помню, как моя бабушка готовила эту пасту и принимала по чайной ложке в день. Есть ли в этом смысл? Если человек живет в условиях, далеких от правильного питания (к примеру, в силу разных обстоятельств не может есть каждый день свежие овощи и фрукты, питается скудно, соблюдает диеты), то это имеет смысл.
Если же человеку доступна продуктовая корзина, в которую входят овощи, фрукты, крупы, молочные продукты, рыба, мясо, то принимать пасту Амосова ежедневно как лекарство не имеет смысла. Ее можно добавлять как полезный десерт к чаю. Не будем забывать, что эта паста очень сладкая, и за счет меда, и за счет сухофруктов. Поэтому тем, кто хочет есть ее каждый день, нужно учитывать рекомендации врачей по общей калорийности рациона и по содержанию сахара.