Пассажиры поезда провели два часа в тоннеле под Ла-Маншем

Пассажиры поезда Eurostar, следующего из Парижа в Лондон, застряли в тоннеле на 2,5 часа из-за поломки поезда. Об этом сообщает Independent.
Поезд отправился в 06:01 утра с международного вокзала Лондон-Сент-Панкрас и должен был прибыть на Северный вокзал Парижа в 09:20 по местному времени. Однако он сломался в туннеле под Ла-Маншем.
Пассажиры рассказали, что время от времени из громкоговорителей раздавались объявления о том, что причина сбоя неизвестна. Они также сообщили, что вскоре после остановки часть освещения в поезде погасло, в вагонах стало очень жарко и душно.
Обстановка в поезде накалялась еще и потому, что люди не знали, когда смогут прибыть в пункт назначения. «По громкоговорителю в девять утра нам сообщили, что мы отправимся через 20 минут, но этого не произошло», — рассказал еще один пассажир.
Только в 09:30 состав тронулся и довез людей до французской станции Кале-Фретен, где их пересадили на другой поезд, который прибыл в Париж на пять часов позже, чем должен был.
Проблемы с движением затронули и другие маршруты. Поезда Eurostar из Амстердама, Брюсселя и Парижа, направляющихся в Лондон, задержались примерно на 70 минут. Также сбои в графике коснулись и составов, движущихся из Лондона в Париж.
Ранее во Франции остановили движение поездов из-за суицида машиниста.