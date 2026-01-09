Пассажиры самолета во Внуково начали задыхаться от паров химического вещества

Уточняется, что вылет лайнера из Москвы в Санкт-Петербург неоднократно переносился из-за непогоды. Утром людей посадили в воздушное судно и провели процедуру обработки корпуса антиобледенительной жидкостью, но вылет так и не состоялся. Вскоре из-за паров химического вещества у пассажиров начались проблемы с дыханием и резь в глазах.