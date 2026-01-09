Популярные темы
Пассажиры самолета во Внуково начали задыхаться от паров химического вещества

Пассажиры самолета во Внуково, которые находятся на борту уже шесть часов без возможности выйти, начали задыхаться от паров антиобледенителя в салоне. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что вылет лайнера из Москвы в Санкт-Петербург неоднократно переносился из-за непогоды. Утром людей посадили в воздушное судно и провели процедуру обработки корпуса антиобледенительной жидкостью, но вылет так и не состоялся. Вскоре из-за паров химического вещества у пассажиров начались проблемы с дыханием и резь в глазах.

Как сообщает источник, экипаж не предоставил никакой дополнительной информации и сослался на техническую неполадку. Пассажиры, включая детей, вынуждены дышать через кислородные маски и мокрые полотенца. Они пожаловались, что недавно самолет повторно обработали неприятно пахнущей жидкостью, что усугубило ситуацию.

Ранее стало известно, что более 180 рейсов было задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники постоянно расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами.