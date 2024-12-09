Пассажирка «Победы» выкупила багажное отделение целиком

Впрочем, не хватило места и самой любительнице шопинга: телеграм-канал пишет, что в самолет вместилось только 50 коробок из 187. Вторая часть элитного багажа прибыла на следующем рейсе — вещам других пассажиров, увы, и в нем места не нашлось.