Пассажирка «Победы» выкупила багажное отделение целиком

Лоукостер «Победа» известен своими жесткими правилами касательно багажа и ручной клади: лишнего с собой взять не получится, или придется доплачивать. Но что, если пассажир готов доплатить сколько угодно, а вещей у него — на целый самолет?
Любительница luxury-брендов забила багажное отделение брендовыми кроссовками, сумками и другими вещами класса люкс, не оставив места вещам других пассажиров. Их вещи остались в ОАЭ — на момент появления новости люди ждали багаж уже 16 часов.
Впрочем, не хватило места и самой любительнице шопинга: телеграм-канал пишет, что в самолет вместилось только 50 коробок из 187. Вторая часть элитного багажа прибыла на следующем рейсе — вещам других пассажиров, увы, и в нем места не нашлось.
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