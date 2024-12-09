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Пассажирка «Победы» выкупила багажное отделение целиком

Так она смогла привезти все желаемое из Дубая — остальные пассажиры ждали багаж почти сутки.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Лоукостер «Победа» известен своими жесткими правилами касательно багажа и ручной клади: лишнего с собой взять не получится, или придется доплачивать. Но что, если пассажир готов доплатить сколько угодно, а вещей у него — на целый самолет?

Проверить гипотезу смогли пассажиры рейса «Победы» DP992, прилетевшие 5 декабря из Дубая в московский аэропорт «Внуково». Своих вещей они на багажной ленте не обнаружили: зато на ленту выехали горы коробок, принадлежавшие одной пассажирке. Об авиационном неравноправии рассказал телеграм-канал Mash.

Любительница luxury-брендов забила багажное отделение брендовыми кроссовками, сумками и другими вещами класса люкс, не оставив места вещам других пассажиров. Их вещи остались в ОАЭ — на момент появления новости люди ждали багаж уже 16 часов.

Впрочем, не хватило места и самой любительнице шопинга: телеграм-канал пишет, что в самолет вместилось только 50 коробок из 187. Вторая часть элитного багажа прибыла на следующем рейсе — вещам других пассажиров, увы, и в нем места не нашлось.

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