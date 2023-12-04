14:54 (мск), источник: © РИА Новости

Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов.

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Источник: AP 2023

«Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки», — говорится в сообщении ведомства.

В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным.

Для этого нужно обратиться на стойку представительства авиакомпании для получения отметки на билете или справки с подтверждением об отмене задержки рейса, составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов для возврата денежных средств.

«Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Там также напомнили, что при задержке авиарейса пассажир имеет право на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.

Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.

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