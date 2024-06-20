Пассажир Ryanair надел три рубашки и три пары шорт ради экономии £50

В туризме явно начал обозначаться новый тренд: путешественники по всему миру пытаются всеми силами сэкономить, в частности, не переплачивать за багаж. Недавно один такой «экономист» пришел в аэропорт с наволочкой ради спасения части семейного бюджета, а теперь стало известно о другом способе обойти систему. Его продемонстрировал предприимчивый и изобретательный пассажир Ryanair. Наволочка на этот раз в деле не фигурирует.
Дело в том, что у ирландского лоукостера есть неприкосновенное правило: если ваш багаж не соответствует определенным габаритам, будьте добры заплатить штраф за сверхнормативную сумку — 50 фунтов стерлингов (а это почти 5500 рублей по текущему курсу). А 25-летнему пассажиру Коннору Кирку, летевшему из Испании в родную Великобританию, как раз один из сотрудников аэропорта так и сказал — мол, ваш багаж, сэр, превышает положенные габариты.
Поверив специалисту на слово, Коннор не стал проверять его достоверность на калибраторе. Вместо этого он проявил всю молодецкую удаль и смекалку, чтобы их не тратить лишние 50 фунтов. Парень начал доставать из нее одежду и надевать на себя, пока сумка не оказалась достаточно «худой».
В итоге на парне оказались жилетка, три рубашки, куртка и три пары шорт. В таком виде молодого человека без лишних пререканий и штрафов пустили на борт, где другие пассажиры встретили его аплодисментами и смехом. Но самое интересное, что, когда он снял дополнительные слои одежды и вернул их в сумку, она смогла спокойно уместиться под сиденьем.
Коннор говорит, что будет рад, если кто-то возьмет его пример на вооружение, и советует авиакомпаниям пересмотреть правила перевозки багажа. К тому же у всех перевозчиков свои требования. Некоторые, например, без увесистых сумок вовсе не пускают на борт. Правда, в основном россиян и далеко не на всех рейсах.