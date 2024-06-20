Пассажир Ryanair надел три рубашки и три пары шорт ради экономии £50

Дело в том, что у ирландского лоукостера есть неприкосновенное правило: если ваш багаж не соответствует определенным габаритам, будьте добры заплатить штраф за сверхнормативную сумку — 50 фунтов стерлингов (а это почти 5500 рублей по текущему курсу). А 25-летнему пассажиру Коннору Кирку, летевшему из Испании в родную Великобританию, как раз один из сотрудников аэропорта так и сказал — мол, ваш багаж, сэр, превышает положенные габариты.