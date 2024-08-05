Пассажир аэропорта Внуково пересел на другой рейс прямо на летном поле

Необычный случай произошел на днях в аэропорту Внуково. Пассажир по имени Антон направлялся из Самары в Пермь с пересадкой в Москве. На пересадку у него был час, но рейс из Самары задержали на 40 минут, поэтому пересесть пассажир никак не успевал — ведь нужно было вернуться в аэропорт, найти нужный гейт и дождаться транспортировки на второй рейс, который вылетал уже через 13 минут.
Поэтому мужчина поступил проще: прямо по летному полю дошел до нужного самолета, уточнил у бортпроводников, что рейс правильный, и занял свое место. Когда Антону позвонили из службы «Аэрофлота» с просьбой зарегистрироваться на другой стыковочный рейс, он объяснил, что уже решил проблему, и бросил трубку. В Пермь он успешно прилетел.
Впрочем, на этом везение пассажира закончилось: авиакомпания такой подход не оценила, поэтому в пункте назначения мужчину ждало уведомление о явке в отдел полиции. Теперь путешественнику, скорее всего, придется выплатить штраф за нарушение правил пользования аэропортом. О необычном случае рассказал телеграм-канал «Авиаторщина».
Ранее рассказывали, что делать, если авиакомпания повредила чемодан, а вы не настолько изобретательны, как Антон.
Георгий Мазуркевич