Пассажир аэропорта Внуково пересел на другой рейс прямо на летном поле

Необычный случай произошел на днях в аэропорту Внуково. Пассажир по имени Антон направлялся из Самары в Пермь с пересадкой в Москве. На пересадку у него был час, но рейс из Самары задержали на 40 минут, поэтому пересесть пассажир никак не успевал — ведь нужно было вернуться в аэропорт, найти нужный гейт и дождаться транспортировки на второй рейс, который вылетал уже через 13 минут.