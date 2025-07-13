Паспорт для предателей: почему перебежчиков из России до сих пор не лишили гражданства

В апреле 2024 года Следственный комитет Российской Федерации располагал сведениями о более чем 3 тысячах наемниках, из которых 816 были гражданами США. Среди россиян также есть те, кто отправился воевать за другие страны, но сохранил паспорт, например, в «Русский добровольческий корпус»*, являющийся подразделением ГУР Министерства обороны Украины. Среди них сын режиссера Алексея Кирющенко, Василий**, объявленный МВД в розыск. По данным РИА Новости, он является одним из лидеров РДК*.