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Паспорт для предателей: почему перебежчиков из России до сих пор не лишили гражданства

В США предложили лишать наемников гражданства, а российские коллаборационисты остаются с паспортами РФ. Военный эксперт Александр Матюшин объяснил, зачем изменникам сохраняют документы.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Журналист Такер Карлсон предложить лишать гражданства США тех американцев, которые принимали участие в боевых действиях за другие страны. Он убежден, что те, кто воюют за иностранные государства не должны обладать паспортами Штатов.

— Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально. Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства, — выразил мнение журналист.

В апреле 2024 года Следственный комитет Российской Федерации располагал сведениями о более чем 3 тысячах наемниках, из которых 816 были гражданами США. Среди россиян также есть те, кто отправился воевать за другие страны, но сохранил паспорт, например, в «Русский добровольческий корпус»*, являющийся подразделением ГУР Министерства обороны Украины. Среди них сын режиссера Алексея Кирющенко, Василий**, объявленный МВД в розыск. По данным РИА Новости, он является одним из лидеров РДК*.

— Видимо, это делается для того, чтобы была возможность требовать их выдачи в третьих странах, если они там появятся, как раз для того, чтобы судить как изменников Родины, — считает военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.

Он напомнил послевоенный опыт СССР. В 1946 в Москве были осуждены Андрей Власов, командовавший Русской освободительной армией, воевавшей на стороне Третьего рейха, и его соратники, перешедшие на стороны врага.

Есть и обратная сторона паспорта. Бывшие граждане Украины, утратившие документы, подтверждающие их проживание на неподконтрольных территориях ДНР, сталкиваются со сложностями при получении гражданства России, хотя они воевали за Республику.

— Как шутят ополченцы, ушедшие из своего дома под натиском украинских войск: гастарбайтеру легче получить документы проще, чем защитнику русского мира, — рассказал Матюшин.

Напомним, в списке тех, кто не может получить паспорт России, военный блогер Кирилл Федоров.

— Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение о подготовке решения о приеме Федорова в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при наличии соответствующих оснований, — цитирует РИА Новости текст обращения депутата Госдумы Сергея Миронова к президенту России.

Он напомнил, что Федоров собрал свыше 500 миллионов рублей для покупки необходимого российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.