Пашинян потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II

Конфликт властей и Армянской апостольской церкви сопровождается задержаниями и арестами священнослужителей. На момент публикации в заключении по различным обвинениям пребывают четыре высших иерарха церкви. Арестовали также вступившегося за церковь предпринимателя Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти в республике.