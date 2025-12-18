Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.