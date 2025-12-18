Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана сроком на 30 лет в концессионное управление стопроцентной «дочке» РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» с правом продления еще на 10 лет.
«Я попросил коллег из РФ срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе», — заявил Пашинян журналистам.
По его словам, в ближайшее время он также попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз. «Надеюсь, российские коллеги выполнят эту просьбу», — сказал Пашинян.
8 августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.