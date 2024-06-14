Пародонтит и рак полости рта грозят из-за вейпов, заявил врач

«Чаще всего в состав вейпов входит глицерин, пропиленгликоль и никотин. Также добавляются ароматические примеси. У курящих пациентов наблюдается появление густой пленки-налета на поверхности эмали зубов. Это приводит к тому, что пленка становится субстратом для остатков пищи и налета и, как следствие, к патологическим изменениям зубов и слизистой оболочки полости рта», — предупредил Лысенков.
Также, по его словам, под воздействием горячего пара эмаль зубов высушивается, на ней появляются микротрещины, которые в свою очередь, приводят к кариесу. Слизистая атрофируется, развивается пародонтит, повышенная чувствительность и аллергические реакции. Кроме того, повреждаются протоки слюнных желез, из-за чего слюны выделяется меньше, чем необходимо.
«При длительном употреблении электронных сигарет выявляются следующие заболевания: гингивит, пародонтит, образуется зубной налет и камень, изменяется состав слюны. Нередки случаи возникновения онкологии слизистой оболочки полости рта», — добавил Лысенков.