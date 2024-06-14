Пародонтит и рак полости рта грозят из-за вейпов, заявил врач

«Чаще всего в состав вейпов входит глицерин, пропиленгликоль и никотин. Также добавляются ароматические примеси. У курящих пациентов наблюдается появление густой пленки-налета на поверхности эмали зубов. Это приводит к тому, что пленка становится субстратом для остатков пищи и налета и, как следствие, к патологическим изменениям зубов и слизистой оболочки полости рта», — предупредил Лысенков.