Парный разряд. Татьяна Арнтгольц рассказала о муже, с которым везде легко

У Марка бесконечное количество энергии. В день у него может быть три встречи, два спортзала, прогулка с собакой. И наш Данила такой же. Ему, чтобы уснуть, нужно крутиться целый день. Он занимается гимнастикой. В шесть месяцев мы его записали в бассейн. Это мальчик-мотор! А Марк — замечательный папа. Понимает, что я устаю, когда вожусь с детьми целый день. Приходит домой и берёт ребёнка на себя: «Отдыхай!» Мужчины ведь редко понимают, что женщина дома не отдыхает. Марк дал мне возможность быть больше с семьёй и не работать много. Я ведь с 18 лет пахала как загнанная лошадь. У меня язык был на плече, я уже не понимала, куда бегу. С Марком могу быть в тех проектах, в которых хочется, и не быть там, где не хочется.