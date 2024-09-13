Парный разряд. Татьяна Арнтгольц рассказала о муже, с которым везде легко

Мы встретились с актрисой на фестивале детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» и поговорили не только о семье.
Ольга Шаблинская, aif.ru: Татьяна, в 2020 году вы вышли замуж за актёра Марка Богатырёва, известного по сериалу «Кухня», родили сына. Было ли для вас важно, чтобы муж нашёл общий язык с вашей дочерью от первого брака?
Татьяна Арнтгольц: Бывает, что человек совершает какие-то поступки и тебе с ним надёжно. Он понимает, что хочет, чего не хочет, крепко стоит на ногах. Мне с моей четвертью немецкой крови такой мужчина очень подходит.
У Марка бесконечное количество энергии. В день у него может быть три встречи, два спортзала, прогулка с собакой. И наш Данила такой же. Ему, чтобы уснуть, нужно крутиться целый день. Он занимается гимнастикой. В шесть месяцев мы его записали в бассейн. Это мальчик-мотор! А Марк — замечательный папа. Понимает, что я устаю, когда вожусь с детьми целый день. Приходит домой и берёт ребёнка на себя: «Отдыхай!» Мужчины ведь редко понимают, что женщина дома не отдыхает. Марк дал мне возможность быть больше с семьёй и не работать много. Я ведь с 18 лет пахала как загнанная лошадь. У меня язык был на плече, я уже не понимала, куда бегу. С Марком могу быть в тех проектах, в которых хочется, и не быть там, где не хочется.
— И какие роли больше не хочется играть?
— Простушек из маленьких городов, несчастных, униженных и оскорблённых. Так много их переиграла, что уже неинтересно. Хочется героинь, во-первых, моего возраста. Во-вторых, более сложных, зрелых. Плакать в кино не очень интересно. Наплакалась, напереживалась, в тюрьмах посидела, море всякой любви встретила и потеряла, всё уже со мной было на экране! Сейчас готовится к выходу проект «Ангел мести» — современная история по мотивам «Графа Монте-Кристо» режиссёра Даши Полторацкой. Интересный состав актёрский, история захватывающая. Было классно. Вместе с Марком мы снимались в фильме «Омар в большом кино», играли семейную пару. Тоже добрая симпатичная комедия с хорошими шутками.
— У ваших детей большая разница в возрасте…
— Материнские ощущения, конечно, разные. Машу я родила в 27 лет, а Данилу — в 39, это уже было суперосознанно. Кстати, ещё хочу родить. С Машей я продолжала работать как подорванная с утра до ночи. И она росла практически с бабушкой. Я очень благодарна маме за помощь, до земли ей поклон. С Данилой не хочется столько работать — хочу видеть всё, что с ним происходит: как растёт, как меняется. Мы с мужем много времени проводим с сыном. Няня помогает лишь тогда, когда мы совсем не можем.
— А отдых — это что для вас?
— Я люблю готовить. В это время у меня абсолютный дзен в голове. Я на кухне по-настоящему расслабляюсь. Мозг отпускает, никаких мыслей. И это не высокая кухня, а домашняя еда, к которой я привыкла с детства: птица, баранина, запечённые овощи, салаты. Самое важное — готовить с душой! Никогда не подхожу к плите с плохим настроением. Иначе ничего не получится, будет невкусно. Но, поскольку я человек позитивный, у меня редко бывает плохое настроение. Наверное, это от природы, спасибо маме с папой — я не очень понимаю людей, которые утром встают «не с той ноги». Поэтому готовлю часто.