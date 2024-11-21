Парламент Австралии обсудит запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Правительство Австралии внесло в парламент законопроект, направленный на запрет социальных сетей для детей младше 16 лет, и предложило штрафы до $32 млн (3,2 млрд руб.) для платформ за систематические нарушения. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект предлагает самый высокий возрастной предел из всех существующих в странах мира и не предусматривает никаких исключений для уже созданных учетных записей или согласия родителей на регистрацию ребенка в соцсети. Власти намерены опробовать систему проверки возраста с помощью анализа биометрических данных или государственной идентификации, чтобы обеспечить соблюдение возрастного ценза в социальных сетях.
Это значимая реформа. Мы знаем, что некоторые дети найдут обходные пути, но мы предупреждаем компании, владеющие социальными сетями, что этого нельзя допускать.
Власти подчеркивают, что чрезмерное использование социальных сетей представляет опасность для физического и психического здоровья детей. При этом у них останется доступ к мессенджерам, онлайн-играм и ресурсам, связанным со здравоохранением и образованием, таким как платформа поддержки психического здоровья молодежи Headspace, обучающее приложение для общения учеников с преподавателями «Google Класс» и YouTube, отметил Альбанезе.
Министр связи Австралии Мишель Роуленд заявила, что TikTok, Facebook (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), Snapchat, Reddit, X (бывший Twitter) и Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) входят в число платформ, которым грозят вышеназванные штрафы за системные нарушения.
Внесенный в парламент законопроект имеет широкую политическую поддержку, отмечает AP. В случае принятия поправок у платформ будет один год, чтобы продумать, как реализовать возрастное ограничение, говорится на сайте премьер-министра Австралии. Ответственность за нарушение запрета будут нести социальные сети, штрафов для пользователей не предусмотрено.
Между тем ограничение, которое собирается ввести Австралия, станет одним из самых строгих из тех, что приняты в какой-либо из стран, отмечает Reuters.
В конце октября в Норвегии решили ужесточить запрет для детей касательно использования соцсетей. В стране действовал возрастной ценз, согласно которому дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Правительство решило поднять порог до 15 лет.
В прошлом году Франция предложила запретить социальные сети для лиц младше 15 лет, но пользователи могут обойти запрет с согласия родителей. В США требуется получать согласие родителей на доступ к данным детей младше 13 лет.
Этим летом мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) ввел проверку возраста для пользователей некоторых стран. Новая настройка предлагает ввести дату своего рождения, которая будет скрыта от других пользователей и ее не удастся изменить после ввода. Этот шаг связан с тем, что минимальный возраст для использования приложения в Евросоюзе недавно снизился с 16 до 13 лет, согласно Закону о цифровых рынках, а встроенной системы проверки в мессенджере не существует, только добровольное информирование.