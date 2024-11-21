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Парламент Австралии обсудит запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Поправки предусматривают огромные штрафы.

Источник: Freepik

Правительство Австралии внесло в парламент законопроект, направленный на запрет социальных сетей для детей младше 16 лет, и предложило штрафы до $32 млн (3,2 млрд руб.) для платформ за систематические нарушения. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предлагает самый высокий возрастной предел из всех существующих в странах мира и не предусматривает никаких исключений для уже созданных учетных записей или согласия родителей на регистрацию ребенка в соцсети. Власти намерены опробовать систему проверки возраста с помощью анализа биометрических данных или государственной идентификации, чтобы обеспечить соблюдение возрастного ценза в социальных сетях.

Это значимая реформа. Мы знаем, что некоторые дети найдут обходные пути, но мы предупреждаем компании, владеющие социальными сетями, что этого нельзя допускать.

Энтони Альбанезе
премьер-министр Австралии

Власти подчеркивают, что чрезмерное использование социальных сетей представляет опасность для физического и психического здоровья детей. При этом у них останется доступ к мессенджерам, онлайн-играм и ресурсам, связанным со здравоохранением и образованием, таким как платформа поддержки психического здоровья молодежи Headspace, обучающее приложение для общения учеников с преподавателями «Google Класс» и YouTube, отметил Альбанезе.

Министр связи Австралии Мишель Роуленд заявила, что TikTok, Facebook (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), Snapchat, Reddit, X (бывший Twitter) и Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) входят в число платформ, которым грозят вышеназванные штрафы за системные нарушения.

Внесенный в парламент законопроект имеет широкую политическую поддержку, отмечает AP. В случае принятия поправок у платформ будет один год, чтобы продумать, как реализовать возрастное ограничение, говорится на сайте премьер-министра Австралии. Ответственность за нарушение запрета будут нести социальные сети, штрафов для пользователей не предусмотрено.

Поясняется, что мера направлена на защиту молодых людей, а не на их наказание или изоляцию.

Между тем ограничение, которое собирается ввести Австралия, станет одним из самых строгих из тех, что приняты в какой-либо из стран, отмечает Reuters.

В конце октября в Норвегии решили ужесточить запрет для детей касательно использования соцсетей. В стране действовал возрастной ценз, согласно которому дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Правительство решило поднять порог до 15 лет.

В прошлом году Франция предложила запретить социальные сети для лиц младше 15 лет, но пользователи могут обойти запрет с согласия родителей. В США требуется получать согласие родителей на доступ к данным детей младше 13 лет.

Этим летом мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) ввел проверку возраста для пользователей некоторых стран. Новая настройка предлагает ввести дату своего рождения, которая будет скрыта от других пользователей и ее не удастся изменить после ввода. Этот шаг связан с тем, что минимальный возраст для использования приложения в Евросоюзе недавно снизился с 16 до 13 лет, согласно Закону о цифровых рынках, а встроенной системы проверки в мессенджере не существует, только добровольное информирование.