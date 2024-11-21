Парламент Австралии обсудит запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Этим летом мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) ввел проверку возраста для пользователей некоторых стран. Новая настройка предлагает ввести дату своего рождения, которая будет скрыта от других пользователей и ее не удастся изменить после ввода. Этот шаг связан с тем, что минимальный возраст для использования приложения в Евросоюзе недавно снизился с 16 до 13 лет, согласно Закону о цифровых рынках, а встроенной системы проверки в мессенджере не существует, только добровольное информирование.