Паркур-группа повредила историческое здание в Италии

На опубликованном видео из Матеры, один из трейсеров успешно запрыгивает на камень, поддерживающий строение дома на склоне, и он проваливается у него под ногами, в то время как сам авантюрист падает на землю. Он восклицает в камеру, что повредил лодыжку, а позже показывает повреждения на бедре и локте.