Паркур-группа повредила историческое здание в Италии

Город Матера на юге Италии считается одним из старейших в мире. Его каменные здания, расположенные на вершине холма, способствовали внесению Матеры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уникальная история города и древняя архитектура всегда привлекла внимание искателей приключений и Голливуда: здесь снимались сцены из фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы» и кадры из кинокартины Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина». Лондонская паркур-группа Phat также заприметила город, решив исполнить там трюки. Однако все пошло не по плану и экстремалы повредили историческое здание.
Трейсеры — так называют тех, кто занимается паркуром, — записали, как они выполняли трюк на здании, во время чего от него отвалился выступающий камень. «Спрячьте улики», проинструктировал голос на заднем плане видео, опубликованном в соцсетях паркур-группы.
На опубликованном видео из Матеры, один из трейсеров успешно запрыгивает на камень, поддерживающий строение дома на склоне, и он проваливается у него под ногами, в то время как сам авантюрист падает на землю. Он восклицает в камеру, что повредил лодыжку, а позже показывает повреждения на бедре и локте.
Представители Матеры не высказались по поводу инцидента, однако пользователи соцсетей массово осудили поведение трейсеров, призвав их к уважению исторического наследия.
Ранее эта же команда взяла на себя ответственность за трюк в Венеции, в ходе которого мужчина бросился со здания в канал, что побудило мэра назвать его «идиотом» и пообещать арестовать. Позже группа заявила, что была оштрафована и ей было запрещено когда-либо появляться в Венеции.
Кстати, про пять самых красивых мест мира из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда вошла и Венеция, у нас есть отдельный материал.
Кристина Корчанова