Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр

Театр закрыт для публики, но полицейским дали приказ освободить концертный зал силой.
«Они просто ворвались в здание и захватили его, устроив там ночлежку. Мигранты требуют от государства предоставить им жилье и документы», — рассказала журналистка Анастасия Рикеза.
Отмечается, что Евросоюз со времен Второй мировой войны переживает крупнейший миграционный кризис. Большая часть нелегалов приезжают в Европу по Средиземному морю.
Ранее, 15 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, заявил, что неспособность европейских стран справиться с миграционным потоком может привести к их «цивилизационному самоубийству». Он добавил, что попытки властей исправить ситуацию являются правильным шагом, но при этом руководства государств начинают ограничивать права граждан на свободу выражения мнений.