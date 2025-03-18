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Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр

Полиция в Париже во вторник, 18 марта, пытается освободить театр Gaîté Lyrique, захваченный более чем 400 бездомными мигрантами три месяца назад.

Источник: Reuters

Театр закрыт для публики, но полицейским дали приказ освободить концертный зал силой.

«Они просто ворвались в здание и захватили его, устроив там ночлежку. Мигранты требуют от государства предоставить им жилье и документы», — рассказала журналистка Анастасия Рикеза.

Отмечается, что Евросоюз со времен Второй мировой войны переживает крупнейший миграционный кризис. Большая часть нелегалов приезжают в Европу по Средиземному морю.

Ранее, 15 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, заявил, что неспособность европейских стран справиться с миграционным потоком может привести к их «цивилизационному самоубийству». Он добавил, что попытки властей исправить ситуацию являются правильным шагом, но при этом руководства государств начинают ограничивать права граждан на свободу выражения мнений.