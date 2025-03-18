Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр

Ранее, 15 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, заявил, что неспособность европейских стран справиться с миграционным потоком может привести к их «цивилизационному самоубийству». Он добавил, что попытки властей исправить ситуацию являются правильным шагом, но при этом руководства государств начинают ограничивать права граждан на свободу выражения мнений.