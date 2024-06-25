Парфюмер назвала три ингредиента в духах, которые нравятся мужчинам

Подробнее о специфике ароматов «Газете.Ru» рассказала парфюмер, основатель бренда нишевой парфюмерии Urban Scents Мари Урбан.
«Теплый, мягкий, чувственный аромат мускуса обладает способностью притягивать внимание и покорять сердца. Что может удивить большинство любителей ароматов, так это тот факт, что мускусные ноты имеют не только животное происхождение. Они также могут быть получены из растений. Веганский мускус придает аромату зеленую, древесную и теплую чувственную ноту. И, конечно же, как и любой мускус, он придает парфюму глубину и стойкость», — уточнила она.
Еще одной нотой, на которую реагируют мужчины, парфюмер считает ваниль.
«Ваниль — это нежная и изысканная нота, которая добавляет аромату шарм и теплоту. Ее уютный и привлекательный запах вызывает ассоциации с гармонией и счастьем. Аромат с нотами ванили может быть как сладким и романтическим, так и соблазнительным и загадочным», — объяснила она.
Мари Урбан добавила, что самой сексуальной нотой в парфюмерии мужчины считают розу.
«Этот запах олицетворяет женское начало, красоту и женственность. Советую обратить внимание на парфюмерные композиции, в которых роза идет в сердце аромата, а в шлейфе присутствуют восточные специи, например, имбирь и кардамон. Такой аромат не будет банальным, и точно запомнится окружающим», — отметила парфюмер.