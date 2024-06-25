Парфюмер назвала три ингредиента в духах, которые нравятся мужчинам

«Теплый, мягкий, чувственный аромат мускуса обладает способностью притягивать внимание и покорять сердца. Что может удивить большинство любителей ароматов, так это тот факт, что мускусные ноты имеют не только животное происхождение. Они также могут быть получены из растений. Веганский мускус придает аромату зеленую, древесную и теплую чувственную ноту. И, конечно же, как и любой мускус, он придает парфюму глубину и стойкость», — уточнила она.