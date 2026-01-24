Параметры окончания конфликта: Зеленский раскрыл итоги Абу-Даби

В своем официальном Telegram-канале украинский лидер сообщил, что ключевым итогом встреч стало признание доминирующей роли американской администрации в будущих процессах. «Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности», — заявил глава киевского режима. Он также уточнил на своей странице, что военные представители всех трех сторон уже определили перечень вопросов для следующего раунда встреч, которые могут состояться на следующей неделе.