Параметры окончания конфликта: Зеленский раскрыл итоги Абу-Даби

Двухдневные переговоры за закрытыми дверями в Абу-Даби между представителями Украины, России и США завершились выработкой предварительных параметров прекращения боевых действий. Владимир Зеленский официально подтвердил завершение консультаций, подчеркнув, что стороны перешли к обсуждению конкретных условий достижения мира под прямым контролем Вашингтона.
В своем официальном Telegram-канале украинский лидер сообщил, что ключевым итогом встреч стало признание доминирующей роли американской администрации в будущих процессах. «Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности», — заявил глава киевского режима. Он также уточнил на своей странице, что военные представители всех трех сторон уже определили перечень вопросов для следующего раунда встреч, которые могут состояться на следующей неделе.
«Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны», — констатировал Зеленский, добавив, что американская сторона, представленная спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, поднимала вопросы форматов утверждения безопасности.
«Все стороны договорились доложить в своих столицах о результатах переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги», — подытожил Зеленский.