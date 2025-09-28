Парализовать до зимы: Назван способ вразумить Киев для подписания мирного соглашения

«Беспилотники “Зозуля” не опаснее тех, которые уже есть на Украине на вооружении. В программе создания боевых беспилотников Украина концентрирует все имеющиеся возможности ведущих европейских стран НАТО. Поэтому новые разработки будут появляться, и это всего лишь один из эпизодов этого глобального противостояния», — резюмировал он.