Парализованный мужчина смог встать благодаря лечению стволовыми клетками

Всего в исследовании приняли участие четыре человека — все они получили травмы позвоночника за 14−28 дней до вмешательства, именно такой срок признали наиболее подходящим для начала терапии. Один пациент, который до операции был парализован, теперь может стоять без посторонней помощи и уже заново учится ходить.