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Парализованный мужчина смог встать благодаря лечению стволовыми клетками

Научный прорыв совершили японские ученые.

Источник: IKELOS GmbH / Dr. Christopher; B. Jackson / SPL

Парализованный мужчина смог вновь начать двигаться благодаря передовой разработке японских ученых. Они помогли ему восстановить подвижность с помощью стволовых клеток, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на Nature.

Научный прорыв совершила команда ученых из Университета Кэйо под руководством профессора Хидэюки Окано. Ученые использовали стволовые iPS-клетки, которые затем превратили в нервные клетки. В 2022 году их имплантировали непосредственно в поврежденный участок спинного мозга. После операции в течение года никаких серьезных побочных эффектов у пациентов обнаружено не было.

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки) — это клетки, которые «перепрограммируются» и обретают способность превращаться в любые типы тканей.

Всего в исследовании приняли участие четыре человека — все они получили травмы позвоночника за 14−28 дней до вмешательства, именно такой срок признали наиболее подходящим для начала терапии. Один пациент, который до операции был парализован, теперь может стоять без посторонней помощи и уже заново учится ходить.

По словам профессора Окано, команда довольна промежуточными результатами и рассчитывает перейти к следующему этапу — более широким клиническим испытаниям. Он подчеркнул, что речь идет о первом в мире успешном применении iPS-клеток при травмах спинного мозга.

Ранее группа исследователей под руководством профессора Шинго Хатойи из Столичного университета Осаки впервые получила эмбриональные стволовые клетки кошек. Это поможет восстанавливать поврежденные ткани животных. В отличие от iPS-клеток, эмбриональные стволовые клетки считаются более стабильными и легче превращаются в другие типы клеток. Однако до недавнего времени получить их не удавалось.

Команда японских ученых в лабораторных условиях провела экстракорпоральное оплодотворение: сперматозоиды и яйцеклетки были взяты из репродуктивных органов, удаленных во время стерилизации кошек. Когда полученные эмбрионы достигли стадии бластоцисты, исследователи выделили из них внутреннюю клеточную массу и начали ее культивирование. Развитие полученных клеток можно использовать для заживления разных поврежденных тканей.