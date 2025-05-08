Парад традиций и традиции парада 9 мая. Как долго он шёл к привычному виду?

Очень похожая история вышла и с одной из главных реликвий Великой Отечественной войны — Знаменем Победы, водружённым над Рейхстагом. По замыслу, да и по всей логике, как раз выносом этого Знамени и должен был открываться парад 1945 года. Знамя доставили в Москву 20 июня. Нести его должен был Степан Неустроев, командир того подразделения, воины которого водрузили Знамя над Рейхстагом. Однако ни сам Неустроев, ни Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария не обладали сколько-нибудь сносной строевой подготовкой. А поручить нести Знамя другим было бы против всех законов воинской чести. Его просто передали в музей. И впервые оно было пронесено на Красной Площади 20 лет спустя — в 1965 году.