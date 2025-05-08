Парад традиций и традиции парада 9 мая. Как долго он шёл к привычному виду?

9 мая состоится Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дата круглая, причём своего рода юбилей отмечает и само торжественное мероприятие — этот парад будет тридцать пятым по счёту.
У людей, родившихся в 1990 году и позже, это может вызвать недоумение. Как же так выходит — Победе 80 лет, а парадов до нынешнего года провели только 34? Да не может такого быть — мы же точно знаем и можем свидетельствовать, что он был всегда!
Да. Для этого поколения парад в честь Дня Победы и впрямь был всегда. Во всяком случае, с тех пор, как они начали себя более-менее устойчиво помнить. Потому что закон о ежегодном проведении парада был принят как раз в 1995 году, когда отмечали пятидесятилетие Победы. С того момента военный парад в Москве и в других городах России стал неотъемлемой частью Дня Победы и уже успел стать традицией.
Однако было так не всегда. Более того — и сам парад, и декорации, в которых он проходит, претерпели ряд существенных изменений. И если парад стал традицией, то традиции парада, его формат и привычный вид более-менее устоялись примерно к концу 2000-х годов.
Первый и главный парад, как всем известно, состоялся 24 июня 1945 года. Вообще-то он должен был пройти 15 июня, поскольку Верховный главнокомандующий, маршал Иосиф Сталин, принял решение о его проведении 15 мая и дал срок на подготовку ровно месяц. Однако Генштаб РККА настаивал на двух месяцах подготовки. Разумеется, никто им этого времени не дал, и подготовку сумели ужать до 1 месяца и 9 дней. А вот время проведения определили сразу и навсегда — парад должен начинаться в 10:00 утра.
Как ни странно, это одна из немногих традиций, которые дошли с тех пор до наших дней. Если сравнить кадры кинохроники от 24 июня 1945 года с тем, как парад выглядит сейчас, то мы увидим больше различий, чем сходства. Командовал парадом Победы маршал Георгий Жуков, принимал парад маршал Константин Рокоссовский, и оба они объезжали выстроенные войска верхом — Жуков на коне Кумире светло-серой масти, Рокоссовский на караковом коне Полюсе. Это — единственный в истории парадов в честь дня Победы случай. Впоследствии вместо коней всегда использовались автомобили.
В 1945-м руководство страны разместилось на трибунах Мавзолея Ленина. И долгое время казалось, что уж эта традиция точно незыблема. Однако в 1997 году она была прервана. Тогда впервые были сооружены временные подмостки, установленные перед Мавзолеем. С тех пор руководство страны принимает парад именно так — поднимаясь на временные сооружения. С 2005 года эту новую традицию дополнили драпировкой Мавзолея — уже 20 лет парад проходит на фоне декорированных фанерных щитков.
В 1945 году в финале прохождения сводных полков состоялась самая яркая и запоминающаяся церемония парада Победы — 200 опущенных знамён и штандартов разгромленного врага были пронесены и брошены к подножию Мавзолея. С тех пор такого не повторялось никогда — знамёна поверженной нацистской Германии были переданы в музеи, а с музейными ценностями так обходиться негоже.
В 1995 году парад впервые дополнили авиацией — над Поклонной горой прошёл строй из 79 военных самолётов и вертолётов. Воздушный парад над Красной площадью стал традиционным только с 2008 года. Вообще-то эта традиция могла бы восходить и к параду Победы 1945 года. Но в тот день стояла на удивления паршивая погода — дождь и туман, так что ни один из 216 самолётов, уже приготовленных для парада, в воздух не поднялся. А жаль.
Очень похожая история вышла и с одной из главных реликвий Великой Отечественной войны — Знаменем Победы, водружённым над Рейхстагом. По замыслу, да и по всей логике, как раз выносом этого Знамени и должен был открываться парад 1945 года. Знамя доставили в Москву 20 июня. Нести его должен был Степан Неустроев, командир того подразделения, воины которого водрузили Знамя над Рейхстагом. Однако ни сам Неустроев, ни Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария не обладали сколько-нибудь сносной строевой подготовкой. А поручить нести Знамя другим было бы против всех законов воинской чести. Его просто передали в музей. И впервые оно было пронесено на Красной Площади 20 лет спустя — в 1965 году.
Неотъемлемой частью парада считается показ боевой техники. Так было в 1945 году и во всех последующих парадах до 1990 года включительно. В 1995 году традиция была прервана. На Красной Площади состоялся лишь парад ветеранов. Парад войск и техники вынесли на Поклонную гору. Возобновили традицию только в 2008 году — с тех пор боевая техника на Красной Площади проходит ежегодно.
Словом, все части, без которых мы не мыслим парада в честь Дня Победы — вынос Знамени, проход боевой техники, пролёт авиации, собрались воедино сравнительно недавно — 17 лет назад.