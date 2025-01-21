Парад сразу из шести планет стал виден на небе

Отмечается, что планеты стали видны сразу после заката — после 17:30 мск. Венера, Сатурн и Нептун скроются за горизонтом после 21:00 мск. Однако, согласно прогнозу, всю ночь в небе будут сиять Юпитер и Марс, а Уран можно будет разглядеть в телескоп.