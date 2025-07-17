«Парад побежденных»: как 17 июля 1944 года тысячи пленных немцев прошли по Москве

Восемьдесят один год спустя мы по‑прежнему вспоминаем этот день как одно из самых знаковых событий Второй мировой. Он напоминает, что правда и победа всегда имеют цену — и эту цену платит не только народ-победитель, но и побежденный враг. Величие Красной армии проявилось не только в военной доблести, но и в том, как достойно она показала миру финал того, кто развязал самую страшную войну XX века.