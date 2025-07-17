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«Парад побежденных»: как 17 июля 1944 года тысячи пленных немцев прошли по Москве

Лето 1944 года. Страна, измотанная войной, стоит на пороге победы. Советская армия только что провела одну из крупнейших операций Великой Отечественной — «Багратион». Фронт откатывается далеко на запад, Красная армия освобождает Беларусь, а в Москве готовят особое событие к 17 июля — парад не победителей, а побежденных.

Александр Ставрин
Автор ВФокусе Mail

Что произошло 17 июля 1944 года?

Ровно в полдень по улицам Москвы прошли 57 000 немецких пленных солдат и офицеров. Это было не триумфальное шествие Красной армии, не торжество с салютами и оркестрами, а демонстративная акция: улицами столицы шли изможденные, усталые, в грязной форме, нередко босые, пленные вермахта. Их вели колоннами по Садовому кольцу: от Калужской заставы через улицу Горького (ныне Тверская) к Белорусскому вокзалу.

Москвичи молча наблюдали. Кто-то стоял с каменным лицом, кто-то — со слезами в глазах. Женщины, потерявшие мужей на фронте, дети, пережившие бомбежки и голод, рабочие, ковавшие победу в тылу, — все они смотрели на тех, кто принес эту войну в их дом.

Источник: РИА "Новости"

Почему Сталин устроил парад пленных?

Решение провести демонстративное шествие пленных немцев принадлежало лично Иосифу Сталину. Это был не просто жест пропаганды — это был мощный психологический прием. Главной целью было показать всему миру: Германия терпит поражение, Красная армия побеждает. Для советского народа, истощенного войной, это стало моральным подтверждением: кровь и пот пролиты не зря.

К тому же событие имело и международный эффект. В условиях, когда западные союзники только начали наступление в Нормандии, СССР показывал: именно он наносит основные удары по нацистской машине.

Пауль Фёлькерс (в центре с тростью) во главе группы генералов перед маршем. 17 июля 1944
Пауль Фёлькерс (в центре с тростью) во главе группы генералов перед маршем. 17 июля 1944

Кто шел в колоннах?

По данным архивов, среди 57 000 пленных были солдаты и офицеры вермахта, захваченные в ходе Белорусской операции. Многие из них были не просто солдатами, а кадровыми военными, в том числе и эсэсовцами. Некоторые офицеры шли в темных очках, закрывая глаза от яркого солнца, но, возможно, и от стыда.

Колонны сопровождались караульными, стояли санитарные машины — на случай, если кто-то падал от изнеможения. Но в целом марш был организован без инцидентов: никто не пытался бежать, никто не поднимал головы.

Источник: РИА "Новости"

Реакция на Западе и в Германии

На Западе событие вызвало смешанные чувства. Одни восхищались решимостью и силой Красной армии, другие обвиняли СССР в унижении пленных. Однако ни один международный договор нарушен не был: пленных не били, не мучили — просто провели перед лицом народа.

В Германии эту демонстрацию замалчивали. Пропагандистская машина Геббельса сделала все, чтобы немцы ничего не узнали об этом «параде позора». Однако слухи все равно просочились, а позже, после окончания войны, кадры и фотографии из Москвы стали одними из самых символичных изображений поражения Третьего рейха.

Источник: РИА "Новости"

Историческое значение

Сегодня 17 июля 1944 года называют «парадом побежденных». Вопреки распространенному мифу, в 1945 году такого шествия уже не было — был торжественный Парад Победы 24 июня на Красной площади, где маршировали победители, а не пленные. Именно июльский парад 1944 года стал уникальной акцией за всю историю СССР и Великой Отечественной войны.

Это было не просто шествие. Это был акт памяти, акт справедливости и акт устрашения. Мир видел, что нацизм не только побеждается на полях сражений, но и получает публичное унижение.

Источник: РИА "Новости"

Заключение

Восемьдесят один год спустя мы по‑прежнему вспоминаем этот день как одно из самых знаковых событий Второй мировой. Он напоминает, что правда и победа всегда имеют цену — и эту цену платит не только народ-победитель, но и побежденный враг. Величие Красной армии проявилось не только в военной доблести, но и в том, как достойно она показала миру финал того, кто развязал самую страшную войну XX века.