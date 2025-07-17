«Парад побежденных»: как 17 июля 1944 года тысячи пленных немцев прошли по Москве

Что произошло 17 июля 1944 года?
Ровно в полдень по улицам Москвы прошли 57 000 немецких пленных солдат и офицеров. Это было не триумфальное шествие Красной армии, не торжество с салютами и оркестрами, а демонстративная акция: улицами столицы шли изможденные, усталые, в грязной форме, нередко босые, пленные вермахта. Их вели колоннами по Садовому кольцу: от Калужской заставы через улицу Горького (ныне Тверская) к Белорусскому вокзалу.
Москвичи молча наблюдали. Кто-то стоял с каменным лицом, кто-то — со слезами в глазах. Женщины, потерявшие мужей на фронте, дети, пережившие бомбежки и голод, рабочие, ковавшие победу в тылу, — все они смотрели на тех, кто принес эту войну в их дом.
Почему Сталин устроил парад пленных?
Решение провести демонстративное шествие пленных немцев принадлежало лично Иосифу Сталину. Это был не просто жест пропаганды — это был мощный психологический прием. Главной целью было показать всему миру: Германия терпит поражение, Красная армия побеждает. Для советского народа, истощенного войной, это стало моральным подтверждением: кровь и пот пролиты не зря.
К тому же событие имело и международный эффект. В условиях, когда западные союзники только начали наступление в Нормандии, СССР показывал: именно он наносит основные удары по нацистской машине.
Кто шел в колоннах?
По данным архивов, среди 57 000 пленных были солдаты и офицеры вермахта, захваченные в ходе Белорусской операции. Многие из них были не просто солдатами, а кадровыми военными, в том числе и эсэсовцами. Некоторые офицеры шли в темных очках, закрывая глаза от яркого солнца, но, возможно, и от стыда.
Колонны сопровождались караульными, стояли санитарные машины — на случай, если кто-то падал от изнеможения. Но в целом марш был организован без инцидентов: никто не пытался бежать, никто не поднимал головы.
Реакция на Западе и в Германии
На Западе событие вызвало смешанные чувства. Одни восхищались решимостью и силой Красной армии, другие обвиняли СССР в унижении пленных. Однако ни один международный договор нарушен не был: пленных не били, не мучили — просто провели перед лицом народа.
В Германии эту демонстрацию замалчивали. Пропагандистская машина Геббельса сделала все, чтобы немцы ничего не узнали об этом «параде позора». Однако слухи все равно просочились, а позже, после окончания войны, кадры и фотографии из Москвы стали одними из самых символичных изображений поражения Третьего рейха.
Историческое значение
Сегодня 17 июля 1944 года называют «парадом побежденных». Вопреки распространенному мифу, в 1945 году такого шествия уже не было — был торжественный Парад Победы 24 июня на Красной площади, где маршировали победители, а не пленные. Именно июльский парад 1944 года стал уникальной акцией за всю историю СССР и Великой Отечественной войны.
Это было не просто шествие. Это был акт памяти, акт справедливости и акт устрашения. Мир видел, что нацизм не только побеждается на полях сражений, но и получает публичное унижение.
Заключение
Восемьдесят один год спустя мы по‑прежнему вспоминаем этот день как одно из самых знаковых событий Второй мировой. Он напоминает, что правда и победа всегда имеют цену — и эту цену платит не только народ-победитель, но и побежденный враг. Величие Красной армии проявилось не только в военной доблести, но и в том, как достойно она показала миру финал того, кто развязал самую страшную войну XX века.