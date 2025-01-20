Парад планет 21 января 2025 года: во сколько и где смотреть

Парад планет — довольно протяженное по времени событие. Небесные тела сближаются в течение нескольких дней и так же постепенно расходятся. Поэтому 21 января — это условная дата, после которой явление можно будет наблюдать из большинства точек мира. Так, в Москве выравнивание видно уже с 19 января, а вот для жителей Нью-Йорка оптимальный момент для любования большим парадом наступит только 22 января.