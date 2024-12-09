Пара в Пенсильвании поженилась заново через 50 лет после развода

Иногда, чтобы передумать, достаточно пары минут. В других случаях на это требуется месяц. А порой, как в сегодняшней истории, на то, чтобы изменить решение, требуется 50 лет — именно столько лет прошло с тех пор, как двое жителей штата Пенсильвания в США развелись друг с другом. Теперь они передумали и поженились вновь.