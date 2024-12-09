Пара в Пенсильвании поженилась заново через 50 лет после развода

Иногда, чтобы передумать, достаточно пары минут. В других случаях на это требуется месяц. А порой, как в сегодняшней истории, на то, чтобы изменить решение, требуется 50 лет — именно столько лет прошло с тех пор, как двое жителей штата Пенсильвания в США развелись друг с другом. Теперь они передумали и поженились вновь.
Историей пары поделилось The Associated Press. Фэй Гейбл и Роберт Вайнрих познакомились самым простым способом: он был приятелем ее старшего брата, и обещал девушке жениться на ней еще в юности. В 1951 году молодые и правда поженились.
В браке они родили четверых детей, но через 24 года развелись. О причинах развода оба бывших супруга не распространяются. После этого и Фэй, и Роберт снова вступили в брак с другими людьми и оставались верны новым супругам — хотя всегда поддерживали хорошие отношения и даже приходили друг к другу на семейные праздники.
Спустя много лет и ее муж, и его жена скончались — и снова ставшие одинокими Фэй и Роберт решили снова сойтись. «Они все делают вместе, словно влюбленные подростки», — делится впечатлениями младшая дочь бывших (и будущих) супругов Кэрол Смит.
По словам девушки, отец отзывался о Фэй так: «Она была моей первой любовью. Я думал, что никогда ее не верну. Но вернул, и больше не стану терять время».
Роберту на днях исполнилось 94 года, его невесте — 89. Суммарно у них 14 внуков, 14 правнуков и даже есть двойняшки-праправнуки. Все они собирались прийти на свадьбу, которую сыграли в это воскресенье в одном из районов Денвера в Пенсильвании.
«Надеюсь, нас ждет еще несколько чудесных лет», — верит в будущее Роберт.
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