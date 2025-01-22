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Пара, сыгравшая свадьбу в детском спектакле, вступила в брак через 20 лет

Однокашники перестали общаться после детского сада, но, когда их судьбы вновь соединились через 20 лет, они уже не могли представить жизнь друг без друга.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Пара влюбленных из Китая вступила в брак через 20 лет после того, как в детском саду исполнила роль мужа и жены в спектакле, — пишет South China Morning Post.

Сообщается, что 7 января 2025 года мужчина по фамилии Чжэн и его новоиспеченная жена, чье имя не разглашается СМИ, провели свадебную церемонию в Чаочжоу (провинции Гуандун, Китай).

Примечательно, что около 20 лет назад влюбленные, будто предвидев свое будущее, исполнили роль мужа и жены в спектакле. Однако по окончании детского сада мальчик и девочка поступили в разные начальные школы, а их жизненные пути не пересекались вплоть до 2022 года. Тогда один из повзрослевших детсадовцев выложил видеозапись с судьбоносного спектакля в соцсети. На нем дети стоят на сцене в свадебных костюмах, держась за ручки.

Известно, что мать Чжэна, случайно увидевшая видео, предложила сыну найти свою «невесту». Он воспринял такую идею с воодушевлением и связался с воспитательницей детского сада, которая поделилась контактом его детской любви. Позже Чжэн встретился с девушкой и они сразу же влюбились друг в друга.

Романтичная история любви, опубликованная в соцсетях, набрала 76 млн просмотров и наверняка воодушевила многих китайцев возобновить отношения с бывшими однокашниками.

Ранее рассказывали, что супруги увидели свадебные фотографии 57 лет спустя.