Пара, сыгравшая свадьбу в детском спектакле, вступила в брак через 20 лет

Примечательно, что около 20 лет назад влюбленные, будто предвидев свое будущее, исполнили роль мужа и жены в спектакле. Однако по окончании детского сада мальчик и девочка поступили в разные начальные школы, а их жизненные пути не пересекались вплоть до 2022 года. Тогда один из повзрослевших детсадовцев выложил видеозапись с судьбоносного спектакля в соцсети. На нем дети стоят на сцене в свадебных костюмах, держась за ручки.