Пара, сыгравшая свадьбу в детском спектакле, вступила в брак через 20 лет

Пара влюбленных из Китая вступила в брак через 20 лет после того, как в детском саду исполнила роль мужа и жены в спектакле, — пишет South China Morning Post.
Сообщается, что 7 января 2025 года мужчина по фамилии Чжэн и его новоиспеченная жена, чье имя не разглашается СМИ, провели свадебную церемонию в Чаочжоу (провинции Гуандун, Китай).
Примечательно, что около 20 лет назад влюбленные, будто предвидев свое будущее, исполнили роль мужа и жены в спектакле. Однако по окончании детского сада мальчик и девочка поступили в разные начальные школы, а их жизненные пути не пересекались вплоть до 2022 года. Тогда один из повзрослевших детсадовцев выложил видеозапись с судьбоносного спектакля в соцсети. На нем дети стоят на сцене в свадебных костюмах, держась за ручки.
Известно, что мать Чжэна, случайно увидевшая видео, предложила сыну найти свою «невесту». Он воспринял такую идею с воодушевлением и связался с воспитательницей детского сада, которая поделилась контактом его детской любви. Позже Чжэн встретился с девушкой и они сразу же влюбились друг в друга.
Романтичная история любви, опубликованная в соцсетях, набрала 76 млн просмотров и наверняка воодушевила многих китайцев возобновить отношения с бывшими однокашниками.
Ранее рассказывали, что супруги увидели свадебные фотографии 57 лет спустя.