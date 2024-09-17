Пара из США сделала друг другу предложение в один день. Видео

В этом году Рейчел и Рашад пошли на концерт вместе с друзьями, родственниками и 16-летней дочерью Рейчел Жасмин. Как раз она знала о планах своей мамы и ее мужчины и должна была держать все в секрете, чтобы не испортить сюрприз.