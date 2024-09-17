Пара из США сделала друг другу предложение в один день. Видео

Сделать предложение друг другу в один день — звучит необычно. И пара из США не могла подумать, что это незабываемое событие произойдет практически секунда в секунду.
Как сообщает New York Post, 36-летняя Рейчел Хундертмарк и 41-летний Рашад Полк решили сделать друг другу предложение на концерте американской рок-группы Modest Mouse. Место было выбрано неслучайно: в 2021 году молодые люди впервые поцеловались на выступлении этих музыкантов.
В этом году Рейчел и Рашад пошли на концерт вместе с друзьями, родственниками и 16-летней дочерью Рейчел Жасмин. Как раз она знала о планах своей мамы и ее мужчины и должна была держать все в секрете, чтобы не испортить сюрприз.
Рейчел опустилась на колено первой, а Рашад, увидев это, повторил действие за своей будущей супругой. Трогательную сцену запечатлела Жасмин.
«Я хотела опуститься на одно колено, чтобы заставить его почувствовать себя принцем, точно так же, как он заставляет меня чувствовать себя принцессой», — поделилась невеста и добавила, что хотела, чтобы предложение выглядело менее традиционно. Пара была так шокирована случившимся, что никто не подумал сказать «да».
Рашад рассказал, что ждал определенной песни, чтобы встать на колено, однако группа Modest Mouse так и не сыграла ее. Пара назначила свадьбу на сентябрь 2025 года.
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