Пара молодых людей решила переехать на необитаемый остров в Ирландии

Известно, что пару отобрали из тысяч претендентов со всего мира. По заявлению владельцев острова, Алисы Хейл и Билли О'Коннора, от кандидатов не было отбоя. Людей даже не смутило, что в объявлении о поиске сотрудников подчеркунули, что будущие смотрители должны обладать базовыми навыками выживания.