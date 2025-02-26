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Пара молодых людей решила переехать на необитаемый остров в Ирландии

Там нет горячей воды и стабильного электричества, зато водятся тюлени и акулы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Alice Hayes

Молодая пара решила оставить все блага цивилизации и переехать жить на необитаемый остров Грейт-Бласкет (Ирландия), где нет ни горячей воды, ни стабильного электричества, ни автомобилей, — пишет The Guardian.

Сообщается, что Камилла Розенфельд и Джеймс Хейс успешно прошли собеседование на вакансию мечты и стали официальными смотрителями необитаемого острова. С 1 апреля по 30 сентября 2025 года они будут жить в каменном доме на продуваемом всеми ветрами холме с видом на океан.

Так как остров заброшенный, постоянными «соседями» пары станут чайки, тюлени и акулы.

Я думаю, нам понравится любоваться закатами, смотреть на звезды без светового загрязнения и отдыхать с книгой при свечах.

Камилла Розенфельд
новоиспеченная смотрительница острова Грейт-Бласкет

Известно, что пару отобрали из тысяч претендентов со всего мира. По заявлению владельцев острова, Алисы Хейл и Билли О'Коннора, от кандидатов не было отбоя. Людей даже не смутило, что в объявлении о поиске сотрудников подчеркунули, что будущие смотрители должны обладать базовыми навыками выживания.

Не отчаивайтесь, у вас еще есть шанс получить работу мечты. Ранее рассказывали, что Фонд охраны дикой природы Шотландии ищет смотрителя на отдаленный остров Ханда.