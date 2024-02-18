Пара изюминок и ложка отрубей. Диетолог назвал продукты, богатые клетчаткой

Как я уже говорил, в пшеничных отрубях содержится 43 г клетчатки, то есть в 100 граммах — вся дневная норма. Есть еще псиллиум, он довольно популярен сейчас. Это отруби, полученные из муки подорожника. В 5 г этой муки содержится 4 г клетчатки. Концентрация очень высокая, так что с этой мукой важно быть осторожнее. Фактически, съев две столовых ложки псиллиума, разбавленного водой, вы употребите нужное количество клетчатки. Однако, следует быть аккуратнее, не все легко усваивают такой сухой концентрат. Возможно ухудшение пищеварения, вздутие живота. Это же можно сказать и о чрезмерном употреблении продуктов с клетчаткой. Если вы чувствуете затрудненное пищеварение, запоры и вздутие, то следует снизить число продуктов в рационе с клетчаткой.