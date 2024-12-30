Пар картошки и апельсин. Врач Лашкова развеяла 6 советских мифов о простуде

Как избавиться от простуды быстро и без вреда от здоровья. Это знали наши бабушки. Или думали, что знали. Увы, но многие из их методов абсолютно не полезны, а то и вредны. Вот что рассказала aif.ru заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Юлия Лашкова.
Миф 1. Кашель и насморк лечится, если дышать над горячей картошкой
Горячий пар приводит к отеку дыхательных путей. Более того, оно способно спровоцировать спазм бронхов. Поэтому такой способ «лечения» может привести больше вреда, чем пользы. Также это может привести к ожогу лица. И плюс при повышенной температуре пар содействует дальнейшему повышению жара.
Миф 2. Простуда требует много витамина С — в таблетках или в виде цитрусовых
Научные исследования прошлых лет не смогли доказать никакой связи между повышенным уровнем витамина С и быстротой вылечивания простуды. Вообще при простуде совершенно не нужны витаминные добавки из аптек, достаточно полноценного питания.
Миф 3. Антибиотики ускорят выздоровление при простуде
Под термином простуды скрывается острая респираторная вирусная инфекция. А вирусы не убиваются антибиотиками, они на них совершенно не действуют. Напротив, частое и бесконтрольное употребление антибиотиков убивает дальнейшую возможность антибиотиков воздействовать на организм.
Миф 4. Горло лечит горячее молоко с медом
Молоко и мед, смешиваясь со слюной, становятся вязкими и дают кратковременный обезболивающий эффект для раздраженного горла. Плюс — полезно любое теплое (не горячее!) питье. И в-третьих, это питье довольно калорийно, что полезно в тот момент, когда организм борется с инфекцией. Однако ни молоко, ни мед никак не действуют на вирусы.
Миф 5. При температуре нужно хорошенько укутаться, надеть шерстяные носки и укрыться дополнительным одеялом. Это позволит пропотеть
Дополнительное утепление, наоборот, мешает организму охладиться, нарушает теплоотдачу и содействует дальнейшему повышению температуры. Да, при ознобе хорошо использовать носки, массаж стоп, но, как только становится жарко, лучше раскрыться и обтереться мягкой влажной тканью.
Миф 6. Нужно пить противовирусные препараты
При ОРВИ такие лекарства бесполезны. Эффект противовирусных препаратов и иммуномодуляторов не имеет никакой доказательной базы.