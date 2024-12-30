Пар картошки и апельсин. Врач Лашкова развеяла 6 советских мифов о простуде

Как избавиться от простуды быстро и без вреда от здоровья. Это знали наши бабушки. Или думали, что знали. Увы, но многие из их методов абсолютно не полезны, а то и вредны. Вот что рассказала aif.ru заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Юлия Лашкова.