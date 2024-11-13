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Папу римского призвали отказаться от рождественской ели в Ватикане

В этом году дерево срубят в долине Ледро.

Источник: РИА "Новости"

Экологи в Италии обратились к папе римскому Франциску с просьбой отменить вырубку 200-летней ели, которая должна была стать главным рождественским деревом на площади Святого Петра в Ватикане. Ель высотой 29 метров, которую назвали «Зеленым великаном», планируется срубить в лесу долины Ледро (провинция Трентино на севере Италии) и доставить в Ватикан к 9 декабря. Об этом сообщает The Guardian.

Традиция устанавливать рождественскую ель и вертеп на площади Святого Петра зародилась в 1982 году. С тех пор Ватикан ежегодно получает дерево в дар от одной из итальянских провинций или стран Европы. Однако в этом году несколько экологических ассоциаций из провинции Трентино выступили против этой традиции. Они заявили, что вырубка дерева является «бесполезной жертвой». В своем письме к папе они заявили, что считают такую традицию противоречащей его призывам к борьбе с климатическим кризисом.

Активисты собрали более 40 тыс. подписей под петицией с призывом прекратить использование живых деревьев в качестве символов праздника. Они назвали это «чисто потребительской практикой», направленной на привлечение туристов и создание фотоконтента. Местные жители Ледро также выразили свое несогласие и предупредили о намерении перекрыть дорогу, чтобы не допустить транспортировку ели в Рим.

В ответ на протесты мэр Ледро Ренато Джирарди высказал недоумение и отметил, что не ожидал столь острой реакции. Он заявил, что это может испортить весь праздник и отметил, что дерево в любом случае срубили бы и отправили на лесопилку. По его словам, вырубка дерева была запланирована для поддержания экологического равновесия.

Джирарди также опроверг слухи о вырубке дополнительных 39 деревьев для украшения интерьеров Ватикана. Он пояснил, что эти деревья будут закуплены в специализированных питомниках, а не срублены в лесах Ледро. Кроме того, они относятся к сорту Nordmann, который специально выбирают для украшения интерьеров, так как они долго не осыпаются.

Стоимость вырубки и транспортировки «Зеленого великана» в Ватикан оценивается в €6 тыс. (625 тыс. рублей). Джирарди уточнил, что процедура не выходит за рамки бюджета, а выбор ели и ее доставка стали традиционной частью празднования Рождества в Ватикане.

В России еще не выбрали главную новогоднюю ель страны. В прошлом году Соборную площадь Кремля украшало 84-летнее дерево, которое срубили в Щелково. Его высота составляла 25 м, а диаметр ствола — 60 см.

Эксперты предупреждают, что в этом году живые новогодние елки окажутся дороже, чем в прошлом. Если зимой 2023 года деревья продавались в среднем по цене 1 тыс. руб. за метр, то в 2024-м придется отдать 1,2−1,5 тыс. руб. за метр. Сильнее всего в 2024 году подорожают премиальные импортные деревья. Цена на них вырастет не менее чем на 20%. Так, если в 2023 году пихта стоила 8 тыс. руб. за метр, то в 2024-м цена на нее начинается от 10 тыс. руб. за метр.