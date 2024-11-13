Папу римского призвали отказаться от рождественской ели в Ватикане

Эксперты предупреждают, что в этом году живые новогодние елки окажутся дороже, чем в прошлом. Если зимой 2023 года деревья продавались в среднем по цене 1 тыс. руб. за метр, то в 2024-м придется отдать 1,2−1,5 тыс. руб. за метр. Сильнее всего в 2024 году подорожают премиальные импортные деревья. Цена на них вырастет не менее чем на 20%. Так, если в 2023 году пихта стоила 8 тыс. руб. за метр, то в 2024-м цена на нее начинается от 10 тыс. руб. за метр.