Папу римского Франциска выпишут из больницы 23 марта

«Папа римский будет выписан завтра. На протяжении двух недель мы наблюдали улучшения, состояние стабильное», — заявил на пресс-конференции его лечащий врач Серджо Альфьери. Он добавил, что в воскресенье Франциск вернется в свою резиденцию в Ватикане, в дом Святой Марфы.