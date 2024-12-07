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Папайя: польза и вред для организма

Что такое папайя? Полезные свойства фрукта и кому не рекомендуется его есть? Легкие и вкусные рецепты с папайей о шеф-повара.

Источник: Freepik.com

Что такое папайя и как она выглядит?

Оксана Михалева врач-эндокринолог, врач-диетолог, «СМ-Клиника».

— Папайя — фрукт, который растет в тропических и субтропических регионах. Это травянистое многолетнее растение, которое может достигать 12 м в высоту. Оно плодоносит круглый год, и каждый плод весит от 1 до 3 кг. Папайя употребляется во всем мире как в натуральном, так и в переработанном виде, например — джема, сладостей и сушеной мякоти.

В состав мякоти входят два важных витамина с потенциальным антиоксидантным действием: A, C. Витамин А представлен как непосредственно ретиноидами, так и в большом количестве своим предшественником — бета-каротином. Высокое содержание каротиноидов (бета-криптоксантин, ликопин, бета-каротин) в папайе обуславливает оранжевый цвет ее мякоти.

Эти вещества, помимо защиты от оксидативного стресса, необходимы для нормального функционирования сетчатки глаза, а также для поддержания здоровья кожи и волос. Содержание витамина С в 100 г папайи полностью покрывает суточную потребность в нем (62 мг на 100 г).Также папайя содержит большинство витаминов группы В (особенно богата она фолиевой кислотой, витамином В9).

Полезные свойства папайи

Минеральный состав представлен высокой концентрацией калия, а также магнием и кальцием. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормальное функционирование мышечных клеток, необходим для секреции ряда гормонов, а также регулирует сердечный ритм и артериальное давление.

Магний — важнейший макроэлемент для здоровья нервной системы, мышц, сердца и сосудов, также важен для нормального функционирования иммунитета и митохондрий, участвует в образовании энергии в организме.

Кроме макро- и микронутриентов, папайя содержит целый спектр важнейших фитохимических веществ. К ним относятся терпеноиды, алкалоиды, флавоноиды, сапонины, органические кислоты и др. Эти вещества обладают мощнейшими антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми свойствами, предотвращают развитие атеросклероза и диабета.

Богата папайя растворимыми пищевыми волокнами, такими как пектин, причем при хранении фрукта происходит постепенная деполимеризация молекул пектина (то есть расщепление на более мелкие молекулы), что только усиливает его ценные свойства в отношении профилактики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. При длительном хранении фрукта эти свойства снижаются.

Помимо описанных питательных веществ, папайя содержит фермент папаин, влияющий на перистальтику кишечника и увеличение времени транзита пищевых веществ по ЖКТ, что увеличивает время насыщения и способствует более медленному наступлению чувства голода.

Папайя за счет содержания биоактивных соединений снижает маркеры воспаления, агрегацию тромбоцитов, защищает от тромбообразования и окислительного стресса, а также предотвращает гиперхолестеринемию и способствует умеренному снижению артериального давления.

Вред и противопоказания папайи

Важно знать, что экстракт семян и кожуры папайи в исследованиях показал негативное влияние на сперматогенез животных и человека, в настоящее время ведется изучение этого эффекта с целью возможного создания мужских контрацептивов. В этом отношении мужчинам детородного возраста надо быть осторожными и не употреблять семена фрукта в пищу при планировании репродуктивной функции. Однако это относится только к регулярному и длительному применению.

Нужно учитывать особенности употребления папайи при приеме различных лекарственных препаратов. Так, одно исследование показало более быстрое всасывание метформина и более быстрое его действие при одновременном употреблении с папайей. Также опубликован клинический случай ухудшения всасывания тироксина при употреблении папайи в пищу в больших количествах.

Кроме этого, исключить папайю необходимо при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях.

Можно ли есть папайю тем, кто следит за фигурой?

Папайя является прекрасным продуктом для желающих похудеть за счет ряда ценных свойств.

Во-первых, этот фрукт низкокалориен, при этом он богат полезными пищевыми веществами, такими как витамины, минералы, фитонутриенты, что снижает риск развития различных дефицитных состояний на фоне соблюдения диеты.

Во-вторых, некоторые биологически активные вещества папайи способствуют снижению неблагоприятного влияния избыточного веса на организм, защищают от хронического воспаления, оксидативного стресса, характерного для ожирения, а также способствуют снижению всасывания углеводов и жиров в желудочно-кишечном тракте.

Папайя сочетается с любыми продуктами, однако в основном она используется в пищу как десерт и прекрасно сочетается в блюдах с другими фруктами, сладкими блюдами, ее можно добавлять в творог или кашу для улучшения вкуса и питательных свойств блюд.

Папайя может идеально подойти для приготовления смузи за счет высокого содержания пектина — растворимых пищевых волокон. Однако больше пользы будет при употреблении папайи в качестве цельного фрукта, так как содержание клетчатки в нем будет выше.

Сколько папайи можно съесть в день?

Четких ограничений по рекомендованному количеству папайи в пищу нет. Как правило, для получения пользы и удовлетворения вкусовых потребностей достаточно от 50 до 200 г фрукта за один раз. Не нужно ограничиваться употреблением только одного вида фруктов, даже если они вам очень нравятся. Лучшее правило здорового питания — максимальное разнообразие, поэтому сочетайте папайю с другими фруктами и ягодами.

Полезна ли сушеная папайя?

Сушеная (как и консервированная) папайя — хороший вариант при невозможности употребления свежего фрукта. Однако стоит иметь в виду, что в процессе производства таких продуктов в них практически всегда добавляется сахар и часто консерванты для увеличения срока хранения. Поэтому такой продукт нельзя сравнивать по ценности с натуральным, и количество его в пище следует ограничивать. Достаточным будет 10−15 г сушеного фрукта на одну порцию — и далеко не каждый день.

Кроме того, сушеные фрукты всегда более калорийны и содержат больше сахара, чем натуральные, за счет уменьшения содержания жидкости.

Как выбрать папайю? Андрей Лысогор шеф-повар ресторанов Kalabasa и Nouge, кулинарный эксперт.

— Папайя — фрукт, который растет в основном в тропических регионах. На вкус папайя сладкая, ближе всего к моркови/тыкве/дыне, в зависимости от степени зрелости. Семена тоже съедобны, но по вкусу они могут быть острыми и пряными.

Папайя по цвету желто-оранжевая, но есть и зеленые сорта. Спелая папайя упругая на ощупь, не мягкая, но и не твердая. Мякоть поддается нажатию, но не проминается. Но если вы купите неспелую папайю, то ее можно положить в бумагу на несколько дней в теплое место, и она дозреет.

Рецепты от шеф-повара

Утка с медом и папайей

Ингредиенты: мед — несколько чайных ложек, мясо утиной грудки — 600 г, кунжутные семечки — 2−3 чайных ложки, соевый соус — 1−2 чайные ложки, оливковое масло — 70 мл, сливочное масло — 70 г, лимон или лайм — 1−2 штуки, в зависимости от размера, папайя — 600 г, морковь — 1−2 шт. (200 г).

Приготовление

Обжарить утиные грудки до золотистой корочки на шкуре. Ее лучше не снимать, сделать надрезы для лучшей прожарки. Жарить утку кожей вниз.

Приготовить заправку: для этого смешать оливковое масло, лимонный сок, а также цедру лимона, соевый соус, мед, семечки, можно добавить мелко рубленную зелень.

Папайю очистить от кожицы и семечек, нарезать мелкими кубиками 2 на 2 см и перемешать с соусом.

Из моркови делаем конфи: режем морковь вдоль на соломку, не тонко. Обжариваем на сливочном масле. На 200 г моркови 70 г сливочного масла. Когда морковь даст цвет, заливаем водой — до уровня, чтобы покрыть морковь, готовим до мягкости.

Утку смазать медом, обвалять в кунжутных семечках, затем нарезать тонкими кусочками и залить соусом с папайей. Рядом выложить морковь.

Салат с помидорами и папайей

Ингредиенты: папайя — 1 шт., сладкий красный лук — 1 шт., помидоры — 3 шт., бальзамический уксус, кинза, соль и перец по вкусу.

Приготовление

Папайю порезать кубиками 3 на 3 см, так же нарезать помидоры, добавить лук, нарезанный кольцами, посыпать мелко рубленной кинзой, посолить, добавить бальзамик.

Салат с папайей и креветками

Ингредиенты: папайя — 1 шт., очищенные креветки — 250−300 г, сельдерей — 2 стебля, зеленый лук — 1 пучок, лимон/лимонный сок.

Приготовление

Пожарьте креветки по 30 секунд с каждой стороны. Перемешайте креветки, сельдерей, зеленый лук, лимонный сок, посолите. Затем разрежьте папайю пополам, очистите от семечек, насыпьте в каждую из половинок смесь.

Папайю в данном варианте можно запечь — на сливочном масле под фольгой, минут 15−20 в духовке на 220 градусах.

Закуска с папайей и страчателлой

Ингредиенты: страчателла — 400 г, помидоры — 400 г, папайя — 100−150 г, авокадо — 100 г, петрушка — небольшой пучок, оливковое масло, мед — 1 чайная ложка, винный уксус, бальзамик, соевый соус, соль и перец по вкусу.

Приготовление

Для соуса: смешайте соевый соус, растительное масло, белый винный уксус, бальзамик и мед.

Затем нарежьте помидоры, папайю и авокадо кубиками 2 на 2 см. Посыпьте мелко нарезанной зеленью, заправьте соусом. Здесь также можно обжарить кубики папайи, это придаст закуске совсем законченный вкус.

Выложите на тарелку страчателлу, сверху — фруктовую массу. Посолите и поперчите, при необходимости добавьте еще немного масла.