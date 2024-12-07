Папайя: польза и вред для организма

Сушеная (как и консервированная) папайя — хороший вариант при невозможности употребления свежего фрукта. Однако стоит иметь в виду, что в процессе производства таких продуктов в них практически всегда добавляется сахар и часто консерванты для увеличения срока хранения. Поэтому такой продукт нельзя сравнивать по ценности с натуральным, и количество его в пище следует ограничивать. Достаточным будет 10−15 г сушеного фрукта на одну порцию — и далеко не каждый день.