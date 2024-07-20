Папам в помощь. Эксперт объяснил, как отцовский капитал сокращает ипотеку

«Эту выплату могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, — поясняет эксперт. — Право на субсидию у такой семьи возникает вне зависимости от возраста старших детей, и она может воспользоваться ею для погашения своей ипотеки. При этом отцовский капитал можно использовать одновременно с материнским и областным».