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Папам в помощь. Эксперт объяснил, как отцовский капитал сокращает ипотеку

Отцовский капитал можно использовать одновременно с материнским и областным.

Источник: Freepik

Отцовский капитал может помочь сократить ипотеку на 450 тыс. руб. Как это работает, рассказал aif.ru финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

«Эту выплату могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, — поясняет эксперт. — Право на субсидию у такой семьи возникает вне зависимости от возраста старших детей, и она может воспользоваться ею для погашения своей ипотеки. При этом отцовский капитал можно использовать одновременно с материнским и областным».

Семейной положение заемщика также не имеет значения.

Получить помощь может один из родителей ребенка, даже если он не состоит в официальном браке.

«Если у мужчины есть трое детей, последний из которых родился в 2019 году или позже, то он может самостоятельно использовать данную субсидию в погашении своей ипотеки, — указал Лашко. — И не важно, дети были рождены от одной женщины или от разных, важно, чтобы в свидетельстве о рождении детей данный мужчина числился отцом».

Но есть и ряд условий для получения поддержки от государства. «Во-первых, доступна она только гражданам РФ, — предупреждает эксперт. — А во-вторых, заявители не должны быть лишены родительских прав».

Преимуществом этой субсидии является то, что семья может получить ее дважды. Если один из супругов уже получил 450 тыс. руб. и погасил свою ипотеку, то повторное участие по этой программе возможно при рождении еще одного ребенка, например, четвертого.

«При этом должен быть оформлен еще один ипотечный договор, — отметил Лашко. — Где заемщиком должен быть супруг, который ранее не подавал заявление на выплату, а объект недвижимости должен быть другим. Один и тот же человек дважды не может воспользоваться данной субсидией».

Подать заявление на получение субсидии можно двумя способами — через госуслуги или через отделение того банка, где была оформлена ипотека.

«Если с документами все в порядке, — говорит эксперт. — То выплата будет перечислена на расчетный счет в банк, выдавший ипотеку. После этого задолженность по ипотеке уменьшится на соответствующую сумму. Ну, а ход рассмотрения заявления и его статус можно посмотреть на сайте дом.рф».