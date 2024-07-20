Папам в помощь. Эксперт объяснил, как отцовский капитал сокращает ипотеку

Отцовский капитал может помочь сократить ипотеку на 450 тыс. руб. Как это работает, рассказал aif.ru финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.
«Эту выплату могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, — поясняет эксперт. — Право на субсидию у такой семьи возникает вне зависимости от возраста старших детей, и она может воспользоваться ею для погашения своей ипотеки. При этом отцовский капитал можно использовать одновременно с материнским и областным».
Семейной положение заемщика также не имеет значения.
«Если у мужчины есть трое детей, последний из которых родился в 2019 году или позже, то он может самостоятельно использовать данную субсидию в погашении своей ипотеки, — указал Лашко. — И не важно, дети были рождены от одной женщины или от разных, важно, чтобы в свидетельстве о рождении детей данный мужчина числился отцом».
Но есть и ряд условий для получения поддержки от государства. «Во-первых, доступна она только гражданам РФ, — предупреждает эксперт. — А во-вторых, заявители не должны быть лишены родительских прав».
Преимуществом этой субсидии является то, что семья может получить ее дважды. Если один из супругов уже получил 450 тыс. руб. и погасил свою ипотеку, то повторное участие по этой программе возможно при рождении еще одного ребенка, например, четвертого.
«При этом должен быть оформлен еще один ипотечный договор, — отметил Лашко. — Где заемщиком должен быть супруг, который ранее не подавал заявление на выплату, а объект недвижимости должен быть другим. Один и тот же человек дважды не может воспользоваться данной субсидией».
Подать заявление на получение субсидии можно двумя способами — через госуслуги или через отделение того банка, где была оформлена ипотека.
«Если с документами все в порядке, — говорит эксперт. — То выплата будет перечислена на расчетный счет в банк, выдавший ипотеку. После этого задолженность по ипотеке уменьшится на соответствующую сумму. Ну, а ход рассмотрения заявления и его статус можно посмотреть на сайте дом.рф».