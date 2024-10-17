Папа римский выпустит книгу мемуаров «Надежда»

Ранее папа римский порекомендовал священникам ограничить свои проповеди до восьми минут, потому что у прихожан «теряется внимание». Как заявил понтифик на своей еженедельной аудиенции, послание во время церковной службы «должно быть коротким: образ, мысль, чувство». По словам папы, на проповеди, которая длится более восьми минут, слушатели засыпают. «И они правы», — сказал 87-летний понтифик.