Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

На кадрах 88-летний понтифик показался на балконе одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли для традиционного воскресного благословения. После этого Франциска выписали из медучреждения, но у него еще ослаблен голос после интенсивной кислородной терапии.
«Спасибо всем», — сказал он, обратившись к пришедшим.
Перед больницей собралось несколько сотен человек. Еще несколько сотен верующих собрались на площади Святого Петра, где велась трансляция из медучреждения на больших экранах.
Ранее, 19 марта, сообщалось, что папа римский Франциск больше не нуждается в вентиляции легких по ночам, а также что есть и другие улучшения. Отмечалось, что наблюдался прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.
О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.
10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней.