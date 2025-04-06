Папа Римский появился на площади Святого Петра впервые после болезни

Это первое и неожиданное появление Франциска перед верующими после того, как 23 марта его выписали из больницы, где он провел почти 40 дней с диагнозом двустороннее воспаление легких. Немного окрепшим голосом понтифик поприветствовал собравшихся на площади. Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.