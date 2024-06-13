Папа римский попросил не произносить длинные проповеди. Люди засыпают

Папа римский порекомендовал священникам ограничить свои проповеди до восьми минут, потому что у прихожан «теряется внимание». Об этом сообщает The Guardian.
Как заявил понтифик на своей еженедельной аудиенции, послание во время церковной службы «должно быть коротким: образ, мысль, чувство». По словам папы, на проповеди, которая длится более восьми минут, у слушателей теряется внимание.
«Люди засыпают, и они правы», — сказал 87-летний понтифик.
В прошлом году папа Франциск записал свой первый подкаст, приуроченный к десятилетию его избрания на святой престол. Он получил название Popecast. Понтифик рассказал о своих чувствах, когда узнал, что стал папой римским.
Также Франциск впервые разрешил женщинам голосовать на синоде епископов. Более того, папа римский дал право голоса 70 членам религиозной общины, не входящим в состав клириков и выбранным сообществом. Как сообщает издание, понтифик надеется, что половина из них будет женщинами, а большинство — людьми молодого возраста.
Кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м папой римским в пятом туре голосования на конклаве на пост главы католической церкви в середине марта 2013 года. Он взял себе имя Франциск в память о католическом святом Франциске Ассизском. Прежний папа римский, Бенедикт XVI, добровольно оставил престол по состоянию здоровья.