Папа римский попросил не произносить длинные проповеди. Люди засыпают

Также Франциск впервые разрешил женщинам голосовать на синоде епископов. Более того, папа римский дал право голоса 70 членам религиозной общины, не входящим в состав клириков и выбранным сообществом. Как сообщает издание, понтифик надеется, что половина из них будет женщинами, а большинство — людьми молодого возраста.