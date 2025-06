Папа римский оказался родственником Мадонны и Анджелины Джоли

Папа римский Лев XIV (Роберт Фрэнсис Превост) оказался дальним родственником Мадонны, Анджелины Джоли и Джастина Бибера, показало исследование, опубликованное в The New York Times. Фамильное древо священнослужителя составили генеалоги из American Ancestors, Cuban Genealogy Club of Miami, Afro-Latin American Research Institute, Hutchins Center at Harvard, Academia Venezolana de Genealogía.