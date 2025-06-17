Папа римский оказался родственником Мадонны и Анджелины Джоли

Как убежден Адам Резерфорд из Университетского колледжа Лондона, родство с Карлом Великим не столь редкий факт и не является чем-то удивительным. У короля были 18 детей, от которых, по мнению генетика, произошли все европейцы. Как он объяснил, статистик из Йельского университета Джозеф Чанг изучил предков людей не посредством генетического анализа, а при помощи цифр. Оказалось, что общего предка у европейцев можно найти уже в конце XIII века. От него можно было бы проследить происхождение всех ныне живущих европейцев, если бы источники это позволяли. При этом ⅕ живших тысячу лет назад в Европе людей не стали предками нынешних европейцев — их линии родства в какой-то момент исчезают, так как-либо они, либо их дети не оставили наследников. В дальнейшем рассуждения можно выстроить следующим образом: у всех европейцев были миллиарды предков в X веке, но столько людей в то время просто не было. Карл Великий жил в IX веке, если бы у него остались ныне живущие потомки (а такие есть), то он был бы предком всех европейцев.