Папа римский оказался родственником Мадонны и Анджелины Джоли

Папа римский Лев XIV (Роберт Фрэнсис Превост) оказался дальним родственником Мадонны, Анджелины Джоли и Джастина Бибера, показало исследование, опубликованное в The New York Times. Фамильное древо священнослужителя составили генеалоги из American Ancestors, Cuban Genealogy Club of Miami, Afro-Latin American Research Institute, Hutchins Center at Harvard, Academia Venezolana de Genealogía.
Общий предок папы римского и звезд — канадец Луи Буше де Гранпре (Louis Boucher de Grandpre). Через него Лев XIV также связан дальним родством с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон и писателем Джеком Керуаком. При этом предки папы римского приехали в Канаду из Франции в 1650-е годы, а потомки Луи Буше де Гранпре переселились в США примерно через 100 лет.
Роберт Фрэнсис Превост стал первым американским папой римским. Он был избран 267-м папой и принял имя Лев XIV. Прежний глава Католической церкви Франциск умер 21 апреля от инсульта, ему было 88 лет. Его похоронили 26 апреля. Гроб с телом понтифика положили в склеп в базилике Санта-Мария-Маджоре. Он возглавлял церковь с 2013 года.
Роберт Фрэнсис Превост родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. Его отец Луи Мариус Прево — французско-итальянского происхождения, а мать Милдред Мартинес — испанского. У него есть два брата: Луис Мартин и Джон Джозеф.
Ранее актриса Шэрон Стоун узнала, что является потомком изменившего Европу короля Карла Великого (умер в 814 году). До этого она знала о своих ирландских предках, которые перебрались в США в XIX веке во времена «великого голода». Родством с Карлом Великим также гордится предприниматель, основатель корпорации Virgin Group сэр Ричард Брэнсон. Сыгравший графа Дракулу в серии фильмов киностудии Hammer Film и мага Сарумана в трилогии «Властелин колец» Кристофер Ли (умер в 2015 году) также выяснил, что в его фамильном древе есть Карл Великий.
Как убежден Адам Резерфорд из Университетского колледжа Лондона, родство с Карлом Великим не столь редкий факт и не является чем-то удивительным. У короля были 18 детей, от которых, по мнению генетика, произошли все европейцы. Как он объяснил, статистик из Йельского университета Джозеф Чанг изучил предков людей не посредством генетического анализа, а при помощи цифр. Оказалось, что общего предка у европейцев можно найти уже в конце XIII века. От него можно было бы проследить происхождение всех ныне живущих европейцев, если бы источники это позволяли. При этом ⅕ живших тысячу лет назад в Европе людей не стали предками нынешних европейцев — их линии родства в какой-то момент исчезают, так как-либо они, либо их дети не оставили наследников. В дальнейшем рассуждения можно выстроить следующим образом: у всех европейцев были миллиарды предков в X веке, но столько людей в то время просто не было. Карл Великий жил в IX веке, если бы у него остались ныне живущие потомки (а такие есть), то он был бы предком всех европейцев.