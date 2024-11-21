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Папа римский Франциск пожелал быть похороненным в простом гробу

Он отказался от традиционных пышных церемоний.

Источник: Reuters

Папа римский Франциск решил отказаться от традиционных папских похоронных обрядов. Как сообщил Ватикан в новом официальном документе, опубликованном в среду, понтифик пожелал быть похороненным в простом деревянном гробу. Об этом сообщает Reuters.

На протяжении веков папу римского хоронили в трех соединенных между собой гробах из кипариса, свинца и дуба. Такая конструкция позволяла положить в гроб личные вещи папы. Однако Франциск решил сделать церемониальные обряды скромнее и пожелал быть похороненным в деревянном гробу, обитом цинком.

Изменится и другая традиция: тело папы не будут выставлять на обозрение на специальном постаменте в соборе Святого Петра, как это делали раньше. Его тело будет лежать в гробу без крышки.

17 декабря папе Франциску исполнится 88 лет. В последние годы он испытывал проблемы со здоровьем. Из-за болей в коленях и в спине он передвигается на инвалидной коляске. Тем не менее понтифик активно выполняет свои обязанности: в сентябре он совершил две заграничные поездки, а в октябре провел саммит католических лидеров в Ватикане.

Папа станет первым за более чем 100 лет понтификом, похороненным за пределами Ватикана. Его могила будет находиться в римской базилике Святой Марии Великой, куда он традиционно приходит молиться перед и после каждой своей зарубежной поездки. Эта базилика находится на Эсквилинском холме в Риме и считается одной из четырех папских базилик.

Последним папой, похороненным вне Ватикана, был Лев XIII, умерший в 1903 году. Он похоронен в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.