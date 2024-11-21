Папа римский Франциск пожелал быть похороненным в простом гробу

Папа станет первым за более чем 100 лет понтификом, похороненным за пределами Ватикана. Его могила будет находиться в римской базилике Святой Марии Великой, куда он традиционно приходит молиться перед и после каждой своей зарубежной поездки. Эта базилика находится на Эсквилинском холме в Риме и считается одной из четырех папских базилик.