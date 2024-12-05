Pantone назвал Mocha Mousse главным цветом 2025 года

Иногда специалисты не могут прийти к единому мнению, и два цвета занимают одинаковые лидирующие позиции. Так было перед 2021 годом, когда Pantone назвал фаворитами 17−5104 «Безупречный серый» (Ultimate Gray) и 13−0647 «Озаряющий» (Illuminating). Это комбинация двух независимых цветов, которые вместе «создают послание, полное силы и надежды; оно дает поддержку и поднимает настроение».