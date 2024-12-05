Pantone назвал Mocha Mousse главным цветом 2025 года

Pantone объявил главный оттенок будущего года — им стал Mocha Mousse, сообщается на сайте института.
Это шоколадно-коричневый оттенок, который представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше, который передает ощущение легкости.
Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, эксперты которого экспериментируют с цветом и его влиянием. В течение всего года они анализируют цветовые закономерности и собирают данные из разных сфер — от искусства, кинематографа и моды до политической и экономической повестки.
Как рассказывал вице-президент этого института Лори Прессман, на выбор цвета года могут повлиять даже «новые материалы, технологии или предстоящие спортивные мероприятия», которые привлекают внимание всего мира.
Цвет, который становится главным в году, передает сообщение, которое «лучше всего отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре в определенный момент времени», отмечал Прессман. «Он отзеркаливает то, что люди ищут, то, какие качества, по их мнению, им нужны», — говорил вице-президент.
В 2024-м цветом года стал нежный персиковый цвет, или Peach Fuzz, ассоциирующийся с теплым цветом восхода или заката солнца и уютом пушистого одеяла. Этот цвет стал символом «потребности в заботе, сочувствии и сострадании» на фоне трудных времен и человеческих потрясений.
Цветом 2023 года был оттенок под кодом 18−1750 — смесь алого, бордового с вкраплениями фиолетового. Он называется Viva Magenta. Pantone описал его как «безграничный, смелый и бесстрашный» оттенок, который выражает «новый сигнал силы».
В 2022 году главным стал 17−3938 Very Peri — «сочетание верности и постоянства синего с энергией красного». Его позиционировали как цвет огромных возможностей в современном мире, где уже существует метавселенная.
Иногда специалисты не могут прийти к единому мнению, и два цвета занимают одинаковые лидирующие позиции. Так было перед 2021 годом, когда Pantone назвал фаворитами 17−5104 «Безупречный серый» (Ultimate Gray) и 13−0647 «Озаряющий» (Illuminating). Это комбинация двух независимых цветов, которые вместе «создают послание, полное силы и надежды; оно дает поддержку и поднимает настроение».