16:50 (мск), источник: © РИА Новости

Pantone назвал главный цвет 2024 года

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года, им стал персиковый Pantone 13−1023 Peach Fuzz, сообщила организация в соцсетях.

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Институт описывает этот оттенок персикового как «теплый и уютный» и говорящий о стремлении к единению с окружающими. По мнению института, этот цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.

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