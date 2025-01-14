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Панда, тигр и маяк: как стиль воспитания влияет на ребенка

Правильный стиль воспитания может улучшить самочувствие ребенка.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В современном мире родители пробуют разные стили воспитания детей. Одни родители стараются быть с детьми как можно мягче, в то время как другие используют кнут и пряник, а третьи и вовсе держат малышей в ежовых рукавицах.

В National Geographic рассказали о новых стилях воспитания и о том, как они влияют на детей.

Мягкое воспитание

В основе этого стиля лежат уважение, сострадание и теплота, а главной чертой является акцент на создании доверительных отношений между родителями и детьми. Также при таком подходе взрослые должны стремиться учитывать особенности своего ребенка и пытаться смотреть на мир его глазами.

В зависимости от того, как в таком случае устанавливаются границы дозволенного, мягкое воспитание может быть похоже на авторитарное (взрослые требовательны и строги по отношению к детям, постоянно держат их под жестким контролем) или попустительское (ребенок оказывается без родительских внимания, опеки и заботы).

Дети хорошо себя чувствуют, когда они ощущают заботу, любовь и дисциплинированность со стороны взрослых. В то же время родителям может быть сложно воспитывать детей в мягкой форме.

До конца не изучено, как именно такой стиль воспитания влияет на детей и лучше ли он остальных.

Воспитание бульдозером

Этот стиль также называют «воспитанием снегоуборочной машиной» или «воспитанием газонокосилкой». Используя такую методику, родители пытаются убрать все препятствия с пути ребенка. Конечно, намерения у взрослых благие — они не хотят, чтобы дети испытывали трудности и чувствовали себя несчастными. Однако препятствия и проблемы — неотъемлемая часть жизни.

Такой подход к воспитанию в значительной степени основан на страхе родителей, однако эта тревога может передаваться детям, усиливая их собственную тревожность и нетерпимость к неопределенности.

Тотальный контроль

Как и в случае с воспитанием снегоуборочной машиной, родительский контроль, то есть постоянное наблюдение за ребенком, чрезмерная опека и готовность прийти в любой момент не помогает детям самостоятельно преодолевать трудности и развивать стойкость.

В результате ребенок становится зависим от родителей и несамостоятельным. Более того, гиперопека связана с частыми случаями депрессии и более низкой самооценкой у взрослых людей, которых воспитывали при помощи тотального контроля.

Воспитание панды

Используя такую методику, родители отправляют своего ребенка в свободное плавание. С одной стороны, такой подход помогает развивать у детей самостоятельность и уверенность в себе.

С другой стороны, у детей может быть слишком много свободы в тех сферах жизни, с которыми они не смогут справиться из-за своей неопытности. Поэтому нужно исходить из того, на что способен конкретный ребенок и обеспечить поддержку, чтобы помочь оставаться ему в безопасности.

Тигриное воспитание

При таком подходе родители строги и требовательны по отношению к детям. Взрослые устанавливают высокие стандарты и многого ждут от своего ребенка, а вот уровень эмоциональной поддержки, наоборот, у них снижен.

Дети, воспитанные по такой методике, отличаются острой реакцией на стресс. Они также склонны к развитию тревожности и депрессии.

Родитель как маяк

Идея маякового воспитания заключается в том, что родители как бы стоят на берегу, позволяя своему ребенку выйти в море и отправиться в свободное плавание.

Ныряют в воду взрослые лишь тогда, когда это действительно необходимо ребенку, то есть когда ему грозит реальная опасность.

Если родители выступают в роли любящих наставников и устанавливают соответствующие границы, дети вырастают лучше всего, а их отношения становятся самыми крепкими.

Характеристики эффективного воспитания

Для эффективного воспитания родителям необходимо создать надежную привязанность у своего ребенка. Важны эмоциональная чуткость, забота, поддержка, последовательность и терпение.

Для родителя также важно уметь смотреть на мир глазами ребенка, помогая ему чувствовать себя личностью и комфортно выражать свои чувства.

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