Панда, тигр и маяк: как стиль воспитания влияет на ребенка

С другой стороны, у детей может быть слишком много свободы в тех сферах жизни, с которыми они не смогут справиться из-за своей неопытности. Поэтому нужно исходить из того, на что способен конкретный ребенок и обеспечить поддержку, чтобы помочь оставаться ему в безопасности.