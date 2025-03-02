Памятный день: яркие детали отношений Пушкина и Гончаровой

Но пылко влюбленного поэта ничего не остановило, и он обратился за помощью к отцу, который благородно пожертвовал сыну деревню Болдино. «Хорошо, что мне удалось продать 200 душ, выручить за них 38 тысяч рублей, — писал Александр Пушкин своему товарищу Петру Плетневу. — И вот им распределение — теще на приданое для невесты, без которого они мне ее не отдают, 11 тысяч — это пиши пропало. Нащокину — 10, чтобы с долгами расплатился. Хоть это дело верное. На оставшиеся 17 — попробую хотя бы год прожить».