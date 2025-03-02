Памятный день: яркие детали отношений Пушкина и Гончаровой

Интровертка и экстраверт, красотка и неказистый, 18 лет и 31 год — что еще поражало современников в союзе молодых. Предлагаем вспомнить яркие детали отношений Александра Пушкина и Наталья Гончаровой, которые прожили в браке шесть лет, до самой смерти поэта.
Стихи поэта о супруге
Из каждой строки поэзии Александра Пушкина, посвященной Наталье Гончаровой, сквозят сильнейшие чувства, где-то — нежные, где-то — страстные, где-то даже — словно фанатичные.
1.
Я влюблен, я очарован,
Я совсем оганчарован.
С утра до вечера за нею я стремлюсь,
И встреч нечаянных и жажду, и боюсь.
2.
Исполнились мои желания.
Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
3.
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я.
4.
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему.
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!
Слухи о неверности поэта
Александр Пушкин никогда ни от кого не скрывал свое амплуа ловеласа. В обществе даже знали, что поэт составлял донжуанский список, куда под номерами вносил имена покоренных им женщин и где Наталья Гончарова оказалась сто тринадцатой.
После знакомства будущих супругов писателя подозревали в параллельной связи с дочерью статского советника Екатериной Ушаковой, которая даже якобы готовила приданое к свадьбе с ним. Однако толки оказались напрасными. Как позже вспоминал товарищ поэта, русский дипломат Николай Смирнов, «все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову, но он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтоб два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой».
Поэт действительно настолько сильно любил Наталью Гончарову, что о продолжении донжуанского списка не могло идти и речи. Свидетельством тому — его письмо своему товарищу, литературному критику Петру Плетневу вскоре после венчания: «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Еще одно яркое доказательство — воспоминания супруги друга писателя Веры Нащокиной: «Надо было видеть радость и счастие поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги поцелуями».
Протест мамы невесты против супружества
Поэт трижды сватался к Наталье Гончаровой. Родительница девушки не принимала мужчину из-за небольшого финансового достатка, политической неблагонадежности и увлечения азартными играми. Официальной причиной первого отказа стала якобы юность дочери. Второй раз женщина всячески пыталась показать холодным приемом нежелание видеть Александра Пушкина в своем доме. В третий раз заявила, что не выдаст дочь замуж из-за отсутствия средств на приданое.
Но пылко влюбленного поэта ничего не остановило, и он обратился за помощью к отцу, который благородно пожертвовал сыну деревню Болдино. «Хорошо, что мне удалось продать 200 душ, выручить за них 38 тысяч рублей, — писал Александр Пушкин своему товарищу Петру Плетневу. — И вот им распределение — теще на приданое для невесты, без которого они мне ее не отдают, 11 тысяч — это пиши пропало. Нащокину — 10, чтобы с долгами расплатился. Хоть это дело верное. На оставшиеся 17 — попробую хотя бы год прожить».
Казалось бы, денежная история должна была завершиться. Но за день до свадьбы мать Натальи Гончаровой решила добить будущего мужа своей дочери, заявив, что венчание отменяется, так как не осталось средств на оплату экипажа. Тогда поэт послал женщине еще тысячу рублей — огромные в те времена деньги, что уж говорить обо всех двенадцати. Сам же венчался во фраке знакомого, чтобы хоть как-то сэкономить.
Недобрые предвестия в отношениях
Венчание переносилось дважды. Первый раз митрополит Филарет не разрешил влюбленным бракосочетаться в домовой церкви князя Сергея Голицына, как хотел Александр Пушкин. Пришлось перенести церемонию в храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Второй раз свадьбу отменили из-за внезапной кончины друга поэта — Антона Дельвига.
За два дня до церемонии на мальчишнике Александр Пушкин попросил цыганку спеть песню на счастье. Но девушка внезапно тоскливо затянула «Матушка, что во поле пыльно?». Жених посчитал это плохим знаком.
В церкви во время церемонии из-за неловкого движения руки поэт уронил на пол Евангелие с крестом. Та же судьба постигла обручальное кольцо, когда писатель надевал его на палец невесты. В довершение свеча в руках Александра Пушкина в один момент сильно затрещала и погасла. Свидетели отмечали, что поэт побледнел, прикрыл глаза и горестно прошептал по-французски: «Все дурные предзнаменования…».