Памятник Петру I предложили перевезти из Москвы в Санкт-Петербург

В 2010 году памятник уже предлагали передать Санкт-Петербургу, но тогда губернатор города Валентина Матвиенко выступила против подобной инициативы. Среди прочего, она сослалась на то, что в городе уже есть памятник Петру авторства Церетели: в 2005 году он был установлен на Манежной площади в центре города, а в 2006 перенесен на окраину Васильевского острова, к гостинице «Прибалтийская».