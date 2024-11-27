Памятник Петру I предложили перевезти из Москвы в Санкт-Петербург

С предложением выступил глава фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Северной столицы Дмитрий Павлов.
Идея пришла депутату во время пробежки по московской набережной. Павлов поделился ей в своем телеграм-канале. Он предлагает установить скульптуру на берегу Финского залива или в акватории, на одном из городских фортов. «Такая композиция стала бы прекрасным приветствием для морских судов», — пояснил он.
В руке Петр держит позолоченный свиток. Проект с самого начала вызывал широкие общественные дискуссии и сталкивался с критикой, но, тем не менее, остался на своем месте.
В 2010 году памятник уже предлагали передать Санкт-Петербургу, но тогда губернатор города Валентина Матвиенко выступила против подобной инициативы. Среди прочего, она сослалась на то, что в городе уже есть памятник Петру авторства Церетели: в 2005 году он был установлен на Манежной площади в центре города, а в 2006 перенесен на окраину Васильевского острова, к гостинице «Прибалтийская».
На новую инициативу отреагировал архитектор Никита Явейн, автор нескольких крупных архитектурных проектов в Петербурге (Ладожский вокзал, Академия балета Бориса Эйфмана, реконструкция Главного штаба).
«Откровенно слабый, непонятный, глупый памятник. Зачем его перевозить? Не знаю. Лучше переплавить на какие-то нормальные памятники. А так весь мусор из Москвы будут к нам возить. Это, наверное, не самое правильное», — ответил архитектор на вопрос Gazeta.SPb.
Ранее рассказывали про памятник Пушкину в Санкт-Петербурге — в нем застряла чайка.