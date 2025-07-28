Скульптуру «Большая глина» начали разбирать на Болотной набережной

— А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4». Подготовка к ее появлению уже началась на Спуске. Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры, — передает Telegram-канал «ГЭС-2».