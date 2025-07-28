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Скульптуру «Большая глина» начали разбирать на Болотной набережной

Скульптуру «Большая глина» начали разбирать на Болотной набережной в Москве. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе пространства ГЭС-2.

Источник: Соцсети

Временная инсталляция появилась четыре года назад — скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4». Работа представляет собой увеличенные и отлитые в алюминии фрагменты размятой вручную глины. Эта форма стала одновременно метафорой стремления человека к творчеству и выражением одной из задач Дома культуры — дать каждому возможность для самовыражения.

— А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4». Подготовка к ее появлению уже началась на Спуске. Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры, — передает Telegram-канал «ГЭС-2».